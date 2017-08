Mondiali Karate a Treviso: al via la preparazione per gli agonisti di Ren Bu Kan

TREVISO Il capoluogo comincia a respirare aria di Campionati Mondiali di Karate. Dopo l’inaugurazione del Karate Store in centro città, per i karateka di ASD Ren Bu Kan è arrivato il tempo di mettersi al lavoro per preparare al meglio l’appuntamento in programma dal 22 al 24 settembre. Così, già da martedì, la squadra agonisti riprenderà gli allenamenti al seguito del professor Valter Durigon e dei Maestri Ofelio e Davide Michielan. Ad attendere il gruppo, un intenso periodo di preparazione atletica e tecnica in vista della nuova stagione, che inizierà appunto con i Campionati del Mondo, cui i ragazzi di Ren Bu Kan, società organizzatrice dell’evento, auspicano di poter prendere parte.

Tappa intermedia in attesa dei mondiali, tuttavia, sarà il raduno della nazionale Azzurrabili, previsto il 24 agosto a Cesenatico: nell’occasione, i migliori karateka d’Italia si incontreranno, sotto la supervisione di Silvio Campari, allenatore della nazionale di combattimento, per contendersi un posto al mondiale di Treviso. La squadra Ren Bu Kan arriva all’appuntamento forte di un ottimo risultato raggiunto all'ultimo campionato italiano, dove la compagine trevigiana ha ottenuto due medaglie di bronzo nel kumite individuale e, soprattutto, ha difeso il titolo conquistato l’anno scorso dal capitano Francesco Ouattara, confermatosi campione italiano nel kumite juniores. Per il ventunenne Francesco, primo trevigiano di colore ad entrare in nazionale, la sfida del Mondiale ha un sapore speciale: per lui, infatti, rappresenta l’opportunità di difendere l’argento conquistato nella precedente edizione dei Mondiali, svoltasi nel 2015 in Polonia, tra le mura “domestiche” del Palaverde, teatro di un evento che, dopo ventitre anni, ritorna a Treviso.

«Treviso e il karate, attraverso Ren Bu Kan, vivono un rapporto lungo 46 anni – afferma Ofelio Michielan, fondatore della scuola Ren Bu Kan, oggi assessore allo sport del comune di Treviso – Tra la nostra città e il karate esiste un legame profondo, l’una ha dato tanto all’altro e viceversa: basti pensare che in tre edizioni di Campionati del Mondo organizzate in Italia, due hanno avuto come sede Treviso. Siamo grati alla World Shotokan Karate Association, che ci ha dato questa seconda opportunità dopo quella memorabile del 1994, un’opportunità conquistata da Treviso superando le candidature di altre grandi città di tutto il mondo. Faremo del nostro meglio per onorare questo evento anche attraverso le prestazioni dei nostri atleti».

Un grande evento, per il quale sono già arrivate le conferme di partecipazione di una trentina di rappresentative nazionali, tra le quali spiccano la temibilissima Russia, che porterà nella Marca circa settanta atleti, e la squadra statunitense, in partenza con 55 atleti. Complessivamente sono circa un migliaio i karateka che prenderanno parte alla tre giorni di gare, ma l’indotto stimato per la manifestazione è di circa 20mila visitatori a Treviso, tra staff degli atleti, famigliari e semplici appassionati e curiosi. Per questo è si prevede il tutto esaurito sugli spalti del Palaverde, per i quali è già possibile prenotare i biglietti attraverso l’organizzazione dell’evento, scrivendo all’indirizzo tickets@wska2017.com o recandosi al Karate Store in piazza Indipendenza.