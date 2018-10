Campionato del Mondo Master di scherma: la coneglianese Camerin vince l'oro

Finalmente, dopo averlo sfiorato tante volte, il metallo più prezioso arriva a Conegliano: Margherita Camerin, convocata nella rappresentativa italiana di Sciabola al Campionato del Mondo di Livorno 2018, conquista il titolo iridato! L'Italia conclude così in trionfo i Campionati del Mondo Master Livorno2018. L'ultima giornata di gara della rassegna iridata svoltasi al Modigliani Forum labronico vede l'inno di Mameli risuonare in onore della Nazionale azzurra di sciabola femminile che conquista il titolo iridato.

A festeggiare ed a cantare l'inno dal gradino più alto del podio sono le neo campionesse del Mondo Claudia Bandieri, Margherita Camerin, Maria Teresa Conconi, Iris Gardini e Gabriella Lo Muzio, artefici di una straordinaria prestazione corale. La finale, grazie anche al supporto del pubblico labronico, ha visto le azzurre superare col punteggio di 30-26 la Gran Bretagna, "vendicando" cosi l';unica sconfitta di giornata giunta per mano britannica nella fase a gironi. L'Italia ai quarti aveva sconfitto per 30-27 la Francia e poi in semifinale col punteggio di 30-25 gli Stati Uniti.