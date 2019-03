Mondiali di Muay Thai: medaglia d'argento per l'asolano Nicola Ginsari

Nicola Ginsari porta ad Asolo la medaglia d'argento maschile del Campionato mondiale di Muay Thai (boxing thailandese) in corso a Bangkok in questi giorni. Le congratulazioni arrivano dal sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la città. Nicola non è riuscito a superare in finale il fortisimo rappresentante della nazionale Russa.

Il mondiale di Muay Thai World Muaythai Federation della nazionale si conclude con un ottimo bottino per la città di Asolo: Campionessa Mondiale Vanessa Fraccaro; Vice Campione Nicola Ginseri; Terzi classificati: Elia Serafin, Francesco Evangelista. Ed ovviamente un complimento particolare al coach della Nazionale Federico Conti. Un vero successo in una disciplina ancora poco conosciuta ma in forte crescita in tutto il Mondo.