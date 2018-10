Mondiali di pallavolo: a Conegliano si festeggia l'argento dell'Italia con il maxischermo

L'Imoco Volley festeggia la medaglia d'argento dell'Italia di coach Mazzanti dopo un Mondiale straordinario, che ha portato a un soffio dal titolo iridato il giovane gruppo azzurro, dove hanno spiccato le tre Pantere Monica De Gennaro (premiata quale Miglior Libero, come 4 anni fa), Miriam Sylla (Migliore Schiacciatrice assieme alla cinese Zhu) e Anna Danesi (miglior Muro del Mondiale). Le Pantere azzurre sono state incitate sabato in Piazza Cima da un folto gruppo di tifosi gialloblù nel maxischermo allestito a tempo di record dal Comune di Conegliano per la finale (vedi foto scattate in Piazza Cima) e sabato prossimo riceveranno al Palaverde assieme alle loro compagne l'abbraccio dei loro tifosi per la prima di campionato, il "vernissage" del 27 ottobre alle 20.30 che vedrà l'Imoco Campione d'Italia ospitare la Pomì Casalmaggiore.

LA PREVENDITA PER IL GRANDE ESORDIO

- Negli uffici Imoco Volley al Palaverde (accesso dal retro, ingresso atleti) dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:30;

- Tramite la biglietteria elettronica su www.imocovolley.it, sezione biglietteria, o su www.vivaticket.it (la prevendita online termina 24 ore prima dell’inizio della gara), con la possibilità di scegliere i posti e stampare i biglietti a casa (modalità “print@home”);- Nel Punto Vendita VivaTicket più vicino a casa vostra (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv). A Treviso: Tabacchi Granziera (Via Montello), Facile Travel (P.za Trentin). A Villorba: Libreria Lovat. A Roncade: Hamearis Tour. A Conegliano: Jungle Records.

NOTE- Ingresso omaggio per i bambini fino ai 5 anni di età compiuti in tribuna non numerata, senza diritto di posto a sedere. Biglietto ridotto per bambini dai 6 ai 12 anni nel settore curva o distinti.

PREZZI -Curva Sud e Nord: 7 euro (ridotto 6/12 anni 3 euro); Distinti 14 euro (ridotto 6/12 anni 10 euro); Centrali 25 euro; Supercentrali 33 euro.Convenzione società: è attiva la convenzione per le società FIPAV e CSI che permette un ingresso agevolato per gruppi di tesserati e accompagnatori superiori alle 10 persone. Per richiedere il modulo di adesione scrivere a organizzazione@imocovolley.it

SUPERCOPPA SABATO 10 NOVEMBRE ALLE 20.30 AL PALAVERDE - L'IMOCO VOLLEY SFIDA LA IGOR NOVARA DI EGONU-CHIRICHELLA

Sabato 10 novembre alle 20.30 al Palaverde, su organizzazione di Lega Volley Femminile e Master Group Sport, con la griffe di Samsung Galaxy A, si aggiudicherà il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana, con l'Imoco (vincitrice dello Scudetto) che affronta l'Igor Novara (vincitrice Coppa Italia). Ormai una classica tra le due squadre che si sono giocate già tutti i trofei lo scorso anno e grande sfida anche tra le azzurre Sylla, De Gennaro e Danesi da una parte e Egonu-Chirichella dall'altra. La partita non è compresa in abbonamento, e i biglietti per il settore in Curva Sud dedicata ai tifosi Imoco si possono acquistare chiamando Graziella al numero 3274745771 oppure andare nel Bar del Supermecato Cadoro di Conegliano tutti i giorni dalle 16. Per informazioni numero 3898321644 (Paolone). Nella prima partita di campionato il 27 ottobre al Palaverde verrà allestito un desk (di fianco alla zona bar fronte strada) per la prenotazione dei biglietti. Prezzi: 10 euro intero, ridotto (sotto i 12 anni e tesseratiFipav) 8 euro; ingresso gratis sotto i 6 anni ma senza posto a sedere. Per acquisto altri settori www.vivaticket.it e punti vendita Vivaticket.

