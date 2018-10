Mondiali di pattinaggio: nei Grandi Gruppi arriva un bel bronzo per i Royal Eagles

Si chiude il sipario su questi intensi ed emozionanti Campionati Mondiali di pattinaggio. Dal 3 al 13 ottobre hanno sfilato sulla pista di di Vendéspace, al Parc de Beaupuy di Mouilleron-Le-Captifle, circa 1500 pattinatori provenienti da 32 Nazioni. La Francia ha dunque ospitato la 63° edizione della competizione iridata dove l’Italia ha confermato la leadership ottenuta lo scorso anno ai World Roller Games di Nanjing. La Nazionale azzurra del CT Fabio Hollan torna a casa con 13 medaglie d’oro, 13 d’argento e 8 di bronzo. Seconda posizione a medagliere per Spagna, terza per Usa. Il prossimo anno i Mondiali di Pattinaggio si svolgeranno a luglio a Barcellona, in Spagna: la sede designata per la seconda edizione dei World Roller Games.

GRANDI GRUPPI Tra gli 11 gruppi in gara emergono quelli spagnoli con il primo e il secondo posto. Si conferma campione mondiale il gruppo Cpa Olot con “Senza scelta” : la vita a volte non ti lascia decidere. Seconda posizione per i connazionali iberici Cepa Girona con il programma dai titolo “Sono qui”, riprendendo il famoso fumetto “Dov’è Wally?”, e infine terzi i trevgiani di Mareno di Piave "Royal Eagles" con “Un oceano di ricordi” sulle note del famoso film “Titanic”.



COPPIE JUNIOR E SENIOR Podio per due terzi azzurro nelle quattro Coppie Junior in gara. Medaglia d’oro per Alice Esposito-Federico Rossi e argento per i compagni di squadra Gioia Fiori-Francesco Mascia. Terminano il podio gli Stati Uniti con Annika Bullok-Chance Becker. Tra i senior standing ovation per la coppia dei campioni mondiali già in carica Rebecca Tarlazzi-Luca Lucaroni. I due hanno confermato la loro leadership non solo nelle Coppie, ma anche nei rispettivi singoli. Chiudono il podio con il tricolore Sharon Giannini-Matteo Rizzo e Isabella Genchi-Alberto Peruch, rispettivamente secondi e terzi.

QUARTETTI Molto intenso il programma del quartetto italiano Neovis, vincitore della medaglia d’oro. L’esibizione, intitolata “L’inizio della fine”, raccontava a ritroso la storia di una vita; anzi, il motivo della sua fine. Secondo il quartetto portoghese completamente maschile: The project con “I ragazzi sono tornati”. Un simpaticissimo ritorno agli anno ’90, alle boy band e alle loro esplosive coreografie. Medaglia di bronzo ancora per l’Italia con il quartetto Celebrity e la coreografia dal titolo “La canzone del vento”. Le elegantissimi pattinatrici azzurre hanno ben reso l’idea racchiusa nella frase “Ti manderò un bacio nel vento e ti sentirò, ti girerai e non mi vedrai, ma io sarò lì”.

I Campionati Mondiali si sono chiusi con le premiazioni dell'ultima giornata e uno spettacolare gala che ha coinvolto tutti i campioni del mondo delle diverse discipline.