Imoco Volley: Monica De Gennaro rinnova per il settimo anno di fila

E' la Pantera più "fedele", Monica De Gennaro dopo sei stagioni consecutive infatti sarà ancora in campo anche nel 2019/20 con la sua maglia n°10 dell'Imoco Volley per il settimo anno in gialloblù.

"Miss MVP" (miglior libero negli ultimi due Mondiali con la Nazionale) dal suo arrivo a Conegliano nel 2013 ha vinto tutti i trofei della storia dell'Imoco Volley: 3 scudetti, 1 coppa italia, 2 supercoppe, conquistando anche il titolo di MVP nella Coppa Italia 2017, nella Finale Scudetto 2019, e di miglior libero nella Final4 di Champions League 2017. Classe '87, 173 cm, Monica De Gennaro è attualmente impegnata nella VNL con la maglia azzurra dove è titolare fissa nel ruolo di libero. «Sono davvero felice di indossare ancora i colori della "mia" Imoco Volley - ha commentato "Moki" - una squadra e un ambiente dove mi trovo benissimo, con un pubblico semplicemente "favoloso" a cui sono molto legata e una società super che non ci fa mancare niente e che sta allestendo anche per il prossimo anno una squadra molto competitiva, in grado di lottare su tutti i fronti in cui saremo impegnate».