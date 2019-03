Montebelluna in Rosa: tutti già al lavoro per la seconda edizione della corsa

Punta a bissare il successo della prima edizione la manifestazione "Montebelluna in rosa" che viene riproposta anche quest’anno in città per sostenere le iniziative della Lilt. Un’iniziativa nata da una proposta della consigliera di maggioranza Annamaria Moretto e che lo scorso anno aveva colorato di rosa l’intera città portando a Montebelluna oltre 3000 persone tra donne, uomini e bambini, con una partecipazione ben al di sopra delle aspettative ed un ricavato di oltre 10mila euro.



Per l’edizione 2019 – in programma domenica 15 settembre - l’amministrazione e i partners sono già al lavoro, con un progetto che mantiene la stessa formula ed introduce qualche novità. Organizzata dalla Pro loco montebellunese in collaborazione con il Comune, la manifestazione potrà contare sul supporto del Running Team di Conegliano e della cooperativa La Libellula che confezionerà le t-shirt in parte offerte dallo sponsor tecnico Diadora. Spiega l’assessore allo sport, Elisa Gobbo: ”Aprono la prossima settimana le iscrizioni alla manifestazione che, speriamo, richiamerà tanti partecipanti desiderosi di vivere un’esperienza spensierata di sport e socialità, ma ricca anche di contenuti sociali e solidali. La macchina organizzativa è già in moto perché mettere in piedi una manifestazione con migliaia di partecipanti richiede uno sforzo notevole in termini logistici e di sicurezza e che il Comune può affrontare anche grazie alle decine di volontari che prestano servizio e che ringraziamo”.



Commenta la consigliera, Annamaria Moretto: "L’inatteso successo dello scorso anno, quando l’organizzazione della manifestazione era partita pochi mesi prima, ci spinge ad attivarci già per questa seconda edizione che conserva lo stesso spirito della prima edizione: una meravigliosa corsa di solidarietà a favore della Lilt che quotidianamente si spende per il benessere, la prevenzione ed il sostegno alle persone malate di tumore. Ringrazio tutte le associazioni che ci stanno dando una mano e tutti gli sponsor che già hanno aderito per sostenere la manifestazione e invito tutti ad iscriversi". Tutti i dettagli relaltivi alle iscrizioni saranno resi noti prossimamente attraverso il sito https://www.montebellunainrosa.it/ e la pagina facebbok https://www.facebook.com/montebellunainrosa/.