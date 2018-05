A Montebelluna la carica dei 500: ecco le doppiette di Longo, Zuccon e Cavaleri

MONTEBELLUNA Tris di doppiette nella manifestazione provinciale che sabato a Montebelluna, per una tappa del Trofeo Giovanile Veneto, ha visto in pista le categorie cadetti e ragazzi. Quasi 500 i partecipanti, in rappresentanza di molti vivai della provincia. Tra i cadetti, doppia vittoria per Nicholas Longo (Atl. Montebelluna), leader nel lungo (5.84) e nel disco (27.18). A livello ragazzi, applausi per Giovanni Zuccon (Trevisatletica), impostosi nei 60 (7”8) e nell’alto (1.54).

Nella stessa categoria due vittorie anche per Elisa Cavaleri (Atl. Mogliano), salita sul gradino più alto del podio nei 1000 metri (3’21”1) e nel lungo (4.34). Le prestazioni di Zuccon nell’alto e della Cavaleri nei 1000 metri sono anche i migliori risultati tecnici, per la categoria ragazzi, del pomeriggio. Da segnalare inoltre il bel successo di Lorenzo De Bortoli (Atl. Pederobba) nei 1200 siepi (3’45”7) e i progressi di Valentina Soligon (Tre Comuni) nel disco (27.57). Organizzazione curata dall’Atletica Montebelluna, in collaborazione con il Comitato provinciale della Fidal. Mercoledì 23 maggio, a partire dal tardo pomeriggio, nuovo appuntamento in pista, a Treviso: di scena, il 15° memorial Mario Carraro, meeting di livello regionale.

I risultati. MASCHILI. Cadetti. 1200 siepi: Lorenzo De Bortoli (Atl. Pederobba) 3’45”7, 2. Luca Mantellato (Atl. Montebelluna) 3’50”1. Asta: 1. Cesare Menegon (Atl. Montebelluna) 1.80, 2. Andrea Krohn (Atl. Pederobba) 1.80. Lungo: 1. Nicholas Longo (Atl. Montebelluna) 5.84, 2. Nicolò Ferrario (G.A. Vedelago) 5.82. Disco: 1. Nicholas Longo (Atl. Montebelluna) 27.18, 2. Antonio Maset (Trevisatletica) 26.30. Martello: 1. Nicolò Ferrario (G.A. Vedelago) 27.22, 2. Riccardo Ganz (G.A. Vedelago) 26.89. Marcia (5000 m): 1. Leonardo Signor (Atl. Pederobba) 35’50”3. Ragazzi. 60: 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 7”8, 2. Alessio Favaretto (Trevisatletica) 8”1, 2. Marco Zanchetta Modolo (Atl. Santa Lucia di Piave) 8”1. Alto: 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 1.54, 2. Nicola Roma (Vittorio Atletica) 1.52. Peso: 1. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 13.33, 2. Damiano Busatto (Atl. Santa Lucia di Piave) 11.87. Marcia (2000 m): 1. Martino Bressan (Vittorio Atletica) 12’13”1, 2. Damiano Busatto (Atl. Santa Lucia di Piave) 12’13”3.

FEMMINILI. Cadette. 1200 siepi: 1. Anna Salvadori (Atl. Ponzano) 4’29”7, 2. Deborah Cecchel (Atl. Pederobba) 4’31”7. Alto: 1. Maguatte Thiam (Atl. Ponzano) 1.46, 2. Matilde Pin (Atl. Ponzano) 1.46. Asta: 1. Arianna Positello (Atl. Montebelluna) 1.80. Disco: 1. Valentina Soligon (Tre Comuni) 27.57, 2. Alice De Pieri (Tre Comuni) 25.25. Martello: 1. Anita Pizzolato (Gruppo Atletica Vedelago) 22.65, 2. Marianna Menegon (Atl. Pederobba) 21.91. Marcia (3000 m): 1. Agnese Zanatta (Atl. Ponzano) 18’10”6, 2. Giovanna Vittoria Pivesso (Vittorio Atletica) 19’22”6. Ragazze. 1000: 1. Elisa Cavaleri (Atl. Mogliano) 3’21”1, 2. Elisa Maglione (Stiore Treviso) 3’23”4. 60 ostacoli: 1. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 10”1, 1. Ludovica De Luca (Atl. Santa Lucia di Piave) 10”1. Lungo: 1. Elisa Cavaleri (Atl. Mogliano) 4.34, 2. Aurora Botteon (Vittorio Atletica) 4.18. Vortex: 1. Giulia Sant (Atl. Santa Lucia di Piave) 32.96, 2. Ester Checuz (Atl. Pederobba) 32.27.