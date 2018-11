Treviso Basket: sfida d'alta quota sul campo di Montegranaro

Domenica 25 novembre, alle ore 18, la De Longhi Treviso Basket sarà impegnata in trasferta per la nona giornata del girone di andata del Campionato di A2 sul campo della XL Extralarge Montegranaro, al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

Le due formazioni si trovano al secondo posto in classifica, entrambe a 12 punti in classifica dopo 8 partite giocate. La De' Longhi Treviso Basket nell'ultimo turno ha battuto Jesi al Palaverde per 90-68, mentre Montegranaro è stata sconfitta in casa 71-76 dalla capolista Bologna.Treviso sarà seguita in trasferta da un pullman di tifosi. Assente domenica Giovanni Tomassini che sarà nei dodici, ma ancora non disponibile. Gli ex dell'incontro saranno Matteo Negri e Lamarshall Corbett ex da parte di Montegranaro, mentre Simone Barbante oggi con Treviso è cresciuto nelle giovanili della Poderosa. Ad arbitrare l'incontro ci sarà la terna composta da: Masi, D'Amato e Foti.