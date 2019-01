Coppa Italia: Imoco Volley a Monza per i quarti di finale

Dopo la spettacolare partita di campionato giocata domenica al Palaverde e vinta per 3-1 dopo una dura battaglia dalle Pantere di casa, Imoco e Monza tornano ad affrontarsi altre due volte in settimana, stavolta per i quarti di finale della Coppa Italia Samsung Galaxy A con l'andata mercoledì alle 20.30 a Monza e il ritorno domenica 20 gennaio al Palaverde alle ore 17. Con la vittoria di domenica i precedenti confronti vedono 5 vittorie Imoco e 1 di Monza. Imoco Volley al completo per il match, al seguito un pullman di tifosi.

Coach Daniele Santarelli commenta la partita con queste parole: «Domenica nella prima sfida della settimana con Monza abbiamo fatto una buona partita, sappiamo che loro sono molto forti e l'hanno dimostrato. Hanno giocatrici importanti e vengono da un ottimo periodo con tante vittorie in fila e solo una sconfitta al quinto set con Monza prima della partita di domenica. Sapevamo che erano un'avversaria molto difficile e il match al Palaverde l'ha confermato come hanno visto tutti. Certamente loro avranno preso fiducia dalle cose buone fatte contro di noi e vorranno fare risultato in casa in questa gara di andata e poi giocarsi le chanches al Palaverde, ma confido nella mia squadra, ci teniamo tantissimo alla Coppa Italia e giocheremo al massimo in questo doppio confronto, a partire da mercoledì a Monza».

I quarti di finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile sono un’esclusiva di Lvf Tv, la web-tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile che propone ai suoi abbonati ogni singolo match nella corsa allo Scudetto e il meglio degli Eventi della stagione 2018-19, in diretta e on demand. La partita si potrà anche seguire in diretta via radio su Radio Conegliano (90.6 mhz e www.radioconegliano.it). I biglietti per la gara di ritorno di domenica al Palaverde sono già in vendita online e al Palaverde fino a venerdì dalle ore 16 alle 18.30 (uffici Imoco Volley). La formula della Coppa Italia di Serie A1 è confermata rispetto a quella della stagione 2017-18. Le prime 8 classificate al termine del girone di andata di Regular Season si qualificano ai quarti di finale, da disputarsi con accoppiamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^ su gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set in caso di pari quoziente set (con la gara di ritorno sul campo della migliore classificata). Le quattro vincenti accederanno alla Final Four, in programma a Verona il 2-3 febbraio.