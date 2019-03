La MoohRun 5 chiude con il sold out: 3mila i muccati che hanno invaso le strade di Treviso

Grande successo per la MoohRun® che chiude la sua quinta edizione con un nuovo sold out. Alla manifestazione ludico motoria organizzata da La Butto in Vacca® A.S.D hanno partecipato 3mila persone. Un risultato che, superando le aspettative degli organizzatori, fa crescere ancora il numero di coloro che decidono di indossare la divertentissima maglia muccata. Quest'anno, grazie anche alle nuove iscrizioni, a crescere è stata anche la beneficenza. Sono stati 7mila e 500 i soldi donati alle tre Onlus scelte dagli organizzatori come beneficiarie dell'assegno di 2mila e 500 euro l'uno: 'Un Cuore per tutti', 'Una mano per un Sorriso for Children' e 'Dynamo Camp - Right to happiness'.

Due i percorsi proposti di 7 e 10 km (con partenza da viale IV Novembre e arrivo a Prato della Fiera) su cui si sono misurati insieme ai runner (tra loro anche il sindaco di Treviso Mario Conte) tante famiglie e moltissimi bambini, premiati all'arrivo con uno speciale peluche. Alla corsa, tra cori e costumi muccati, suoni di tromba, c'erano però anche runner capaci di sostenere tempi davvero ragguardevoli: come Fabio Mattarollo che ha chiuso il tragitto di 10 km in 34 minuti. La prima delle donne è stata invece Jessica Doria, (seguita a stretto giro da Chiara e Moira), che ha chiuso lo stesso percorso sotto i 50 minuti.

Nei cinque anni di attività la grande famiglia pezzata ha raccolto oltre 30mila euro andati in beneficenza e fatto correre, contando anche le edizioni speciali, oltre 25mila persone (15mila solo con le edizioni di MoohRun). Il prossimo appuntamento con la mandria è fissato per il 29 settembre a Piazzola sul Brenta (PD) dove si terrà la seconda edizione della MoohRun Cheese Edition, realizzata in collaborazione con Caseus Veneti che anche quest'anno organizza il Concorso Regionale Formaggi del Veneto.