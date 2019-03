MoohRun, i numeri della vigilia: 2800 iscrizioni, 100 volontari e 7500 euro in beneficenza

Alla vigilia dell’appuntamento fissato per il 31 marzo la Moohrun supera un altro record. Quello delle 2500 presenze che hanno fatto registrare alla passata edizione il tutto esaurito. Le oltre 2800 iscrizioni, questo il dato odierno, fanno ben sperare gli organizzatori che, fissando l’asticella sempre più in alto, sognano ora le 3mila presenze.

Sabato mattina alla conferenza stampa di presentazione, insieme al vicesindaco di Treviso Andrea de Checchi, ad Aldo Zanetti di Treviso Marathon c’erano anche le associazioni di volontariato 'Un Cuore per tutti', 'Una mano per un Sorriso for Children' e Dynamo Camp - Right to happiness, a cui la corsa muccata ha donato un assegno di 2500 euro ciascuna. In totale 7500 euro andati in beneficenza: 500 euro in più rispetto allo scorso anno. Presente anche Enrico Tirel di Africa Athletics, associazione che si occupa di portare il messaggio dell'atletica in quei paesi dell'Africa dove non è mai arrivato.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare la MoohRun Cheese Edition che si terrà il 29 settembre a Piazzola sul Brenta, realizzata in collaborazione con Caseus Veneti che anche quest'anno organizza il Concorso Regionale Formaggi del Veneto. Ma MoohRun non sarebbe possibile senza tutti i suoi volontari: un centinaio le persone che hanno partecipato anche quest’anno e che rappresentano la vera forza della corsa più divertente di sempre.