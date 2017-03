Tutto pronto per la MoohRun3: iscrizioni aperte anche sabato all'Expo Run

CONEGLIANO Se tra corso Mazzini e viale Carducci si disputerà una gara contro il cronometro, piazza Cima è invece pronta ad accogliere i simpatici "muccati", i partecipanti alla terza edizione della MoohRun. Organizzata da La Butto in Vacca Running Friends con Maratona di Treviso, la manifestazione ludica motoria prenderà il via proprio dal centro storico di Conegliano alle ore 10 di domenica 5 marzo, poco dopo la partenza di Treviso Marathon 1.4 e 2^ Treviso Half Marathon (da corso Mazzini). Se da un lato ci saranno i professionisti della corsa su strada, dall'altro non mancherà lo spazio per gli appassionati della corsa (ma senza l'assillo del tempo cronometrico) e del movimento all'aria aperta.

La MoohRun infatti, proposta nei percorsi di 5 e di 10 chilometri, è pronta ad accogliere grandi e piccini, allenati e non allenati, per una mattinata di festa. I partecipanti potranno assistere a partenza e arrivo dei campioni della maratona e della mezza maratona e applaudire i primi e gli ultimi dopo la loro piacevole fatica. Dopo lo start i partecipanti che indosseranno la maglietta muccata passeranno sotto l'arco di partenza della Treviso Marathon 1.4, transitando vicino alla splendida fontana del Nettuno, uno dei simboli della città del Cima, e proseguendo per un tratto sul percorso della Treviso Marathon. Una parte del tragitto si svolgerà sull'argine del Monticano e prevede un suggestivo passaggio sulla passerella che porta ai giardini di via Settembrini.

Sarà possibile iscriversi alla MoohRun anche sabato 4 marzo all'Expo Run di piazzale Zoppas dalle 10 alle 18 e domenica 5 marzo prima dalla partenza in piazza Cima dalle 8.30 alle 9.30. In questi giorni i ragazzi della Butto in Vacca stanno girando per la provincia di Treviso e di Venezia con un'auto a macchie nere e bianche, che farà anche da apripista all'evento. Alla fine della manifestazione ci saranno dei premi e gadget per alcuni partecipanti (i criteri saranno svelati domenica 5 marzo) e ci sarà un premio davvero speciale, un'opera realizzata dell'artista Marco Varisco (che firma anche i trofei ufficiali della Treviso Marathon) ed ispirata dal gruppo de La Butto in Vacca. In piazza Cima si proseguirà con musica e festa nello Square Mooh Party. Parte del ricavato sarà devoluto a tre associazioni, "Una mano per un sorriso - for Children", "Un cuore per tutti" e Aica 3 onlus (Associazione Italiana Calpaina 3, per la lotta alla Distrofia Muscolare dei Cingoli da Deficit di Calpaina 3).