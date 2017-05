Moreno Marchetti della Zalf-Fior firma il suo personale tris a Sesto Cremonese

CASTELFRANCO VENETO Seconda affermazione in 24 ore per la Zalf Euromobil Désirée Fior che, sul circuito piatto di Sesto Cremonese (Cr), è tornata a festeggiare con Moreno Marchetti all’indomani del successo centrato sabato da Simone Bevilacqua a Tombolo (Pd). Una supremazia netta quella sfoggiata allo sprint da Moreno Marchetti, padovano di Cittadella al suo primo anno tra gli under 23 e già alla terza vittoria stagionale; impeccabile il lavoro dei ragazzi diretti dal ds Gianni Faresin che hanno annullato tutti i tentativi di fuga prima di lanciare la volata al ragazzo-jet che non ha fallito il colpo. A completare la festa per la compagine trevigiana, sullo stesso traguardo, è arrivato anche il terzo posto di Filippo Calderaro.



"Sapevamo che Moreno stava bene, lo aveva già dimostrato sabato andando in fuga e vincendo la volata per il secondo posto, per questo domenica abbiamo deciso di puntare tutto su di lui" ha spiegato il ds Gianni Faresin "Nonostante sia ancora al primo anno nella categoria è già al terzo successo stagionale: segno che il ragazzo ha qualità e carattere". Podio anche per Nicolò Rocchi nel Trofeo Città di Castelfidardo, seconda prova che ha fatto calare il sipario sulla Due Giorni Marchigiana: una gara caratterizzata nel finale da alcune cadute che hanno messo fuori causa gli alfieri della Zalf Euromobil Désirée Fior ad esclusione del veneziano Nicolò Rocchi che è riuscito a conquistare comunque una lusinghiera terza piazza.