A Morgano il Torneo Estate 2018: il Calciotto TV è a pieno titolo il numero 1 in Veneto

TREVISO Che il calcio a 8 fosse in piena espansione si vedeva da tempo ma i numeri raggiunti da Calciotto TV nell'ultimo periodo cominciano ad essere importanti e confermano come Calciotto TV, l'unico movimento ufficiale di calcio a 8 a Treviso e provincia, sia ormai un riferimento importante del panorama calcistico sia veneto che nazionale. Il Torneo Estate 2018 Calciotto TV in corso a Morgano è, numeri alla mano, la più importante kermesse calcistica estiva di tutto il Veneto: 20 squadre iscritte, oltre 420 giocatori e 100 partite ufficiali spalmate in due mesi.

E' diventato ormai un punto di riferimento non solo per i giocatori ma anche e soprattutto per gli addetti ai lavori: presidenti, direttori sportivi e allenatori sono presenze ormai quotidiane a Morgano che è diventata un ottima vetrina dalla quale scrutare, valutare e magari pure ingaggiare giocatori per la prossima stagione, sia per il calcio a 8 che per il calcio a 11. Nessun altro Torneo “amatoriale” estivo si presenta con questi numeri: province sicuramente più grosse e con bacini d'utenza superiori quali Verona o Padova arrivano al massimo a tornei a 16 squadre con circa 250 giocatori, anche tornei storici della marca trevigiana che da decine d'anni promuovono il calcio estivo non vanno più oltre le 12 formazioni iscritte.

Il boom del Calciotto TV è un mix vincente di diversi fattori. L'ottima organizzazione innanzitutto, che risponde ad un nome, il Team Manager Massimiliano Cattarin, e ad una Società, l'MCP Sport del Presidente Claudio Daminato, che hanno portato tra gli amatori un livello di serietà e professionalità difficilmente riscontrabile altrove e che continuano ad investire per migliorarsi sempre più ogni stagione. Basti pensare che nel primo mese del Torneo estivo solo il sito internet www.calciotto.tv ha registrato oltre 15mila contatti, se non sono numeri questi. Investire vuol dire anche promuovere il movimento non solo a livello locale: a maggio la Rappresentativa Calciotto TV era in Russia con 12 giocatori selezionati a Morgano per disputare la Continental Football League, il più grande evento al mondo di calcio a 8, e a fine giugno sarà a Roma per un altro Torneo Internazionale, la Marco Aurelio's Cup dove troveranno spazio altri 12 ragazzi scelti ad hoc per rappresentare Treviso nei palcoscenici più importanti.

L'impianto sportivo di Morgano poi presenta un campo da calcio a 8 in erba sintetica di ultimissima generazione che è un autentico gioiellino e non ha eguali sul territorio. Tanto lavoro e tanta soddisfazione quindi ma siamo solo all'inizio: “Abbiamo progetti a lungo termine” sottolinea Cattarin “e il percorso è appena iniziato. I feedback positivi fanno sempre piacere e ci spronano ad introdurre sempre novità e migliorie per il bene delle squadre e di tutti i giocatori coinvolti. Sono già aperte le iscrizioni al Campionato 2018-2019 che inizierà a metà settembre e che vedrà ancora più formazioni coinvolte. Il 2019 è già pianificato sia per quanto riguarda la parte sportiva che le novità, davvero importanti, che arriveranno. Ci sarà da divertirsi".

Gallery