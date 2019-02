Il team Ongetta rilancia: dopo la Moto 3 arriva lo sbarco in Moto E

Ongetta, azienda trevigiana leader nella produzione di filati di seta, supporta la SIC58 Squadra Corse anche nel 2019. «Il solo fatto di vedere il nome della nostra azienda accostato a quello di Marco -spiega un comunicato emesso dall'azienda- e della squadra che porta il suo nome ci fa venire i brividi. Lo abbiamo conosciuto e sostenuto ai tempi della 125cc, quando era un solo un ragazzo. Era già appassionato, affamato e con tanta voglia di fare, di crescere, di dimostrare, senza mollare mai. Valori che lo hanno portato ad essere quello che è diventato. È con questo spirito, che ci accomuna nella vita di tutti i giorni, nel nostro lavoro, che abbiamo accettato la sfida di Paolo. Sfida che parte dai campionati minori, dove abbiamo la possibilità di crescere e insegnare i valori di Marco ai nostri piloti, che speriamo saranno il futuro del team nel mondiale. Quest’anno abbiamo esteso il nostro impegno alla nuova nata: la MotoE, dove il team prenderà il nostro nome insieme a quello di Marco: ONGETTA-SIC58 Squadra Corse. Il tessile, settore in cui operiamo, ha intrapreso un lungo percorso verso la sostenibilità ambientale: ONGETTA per la Seta punta ad essere in prima linea, credendo fortemente nella moda sostenibile. Ci è sembrata una buona idea associare i nostri nuovi prodotti Bio alla moto elettrica (MotoE). Non farà lo stesso rumore, ma speriamo sia appassionante e divertente! Volevamo esserci!».

Ecco i quattro fronti in cui la squadra sarà impegnata:

- Mondiale, categoria Moto3 con Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki

- Mondiale, debutto della MotoE con Mattia Casadei

- Mondiale Junior FIMCEVREPSOL, categoria Moto3 con Matteo Bertelle, Matteo Patacca e Hikaru Arita

- European Talent Cup con Mattia Falzone e Mattia Volpi