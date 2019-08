Il Motoring Club cambia l'organigramma, non la passione

È cambiato da poche settimane l’organigramma del Motoring Club, che diventa un’associazione sportiva dilettantistica. Il nuovo presidente è Alex De Grandi mentre il vicepresidente è Luigi Salvador, delegato provinciale di Aci Sport per la Marca. Il segretario è Bruno De Grandi, mentre il tesoriere è Nicola Narduzzo.



Gabriele Favero, anima del Motoring Club di cui è stato cofondatore nel 1978, resta nell’organigramma come presidente onorario: «Ho trovato in Alex De Grandi, Gigi Salvador, Bruno De Grandi, Nicola Narduzzo e in tutti gli altri componenti del Motoring Club chi può portare avanti l’associazione. Il Motoring non è stato venduto, ma ha subito un avvicendamento»: tiene a sottolineare Gabriele Favero, che prosegue: «Si è trattato di un passaggio di consegne suggellato da una stretta di mano, necessario viste le mie condizioni fisiche. Continua la storia del Motoring Club Sernaglia, che l’anno scorso ha compiuto i suoi primi 40 anni».



Alex De Grandi, nuovo presidente del Motoring Club Asd, sa quanto sia pesante il testimone raccolto: «Sostituire Gabriele Favero è un onore ma allo stesso tempo una grande responsabilità”, dichiara. “Il Motoring Club è la sua creatura e per 40 anni è stato e continua ad essere il riferimento del motorsport in tutto il Triveneto. Per noi Gabriele è stato il maestro, insegnandoci che, come ci ha sempre detto, “le emozioni regalate da questo sport compensano di gran lunga gli sforzi fatti", una frase che è diventata la filosofia che sta sotto a tutte le attività del Motoring Club. E di emozioni noi ragazzi ne abbiamo vissute e respirate molte grazie a questo speciale legame che ci unisce a Gabriele e ai vecchi soci “Oli”, “Ragno”, “Mandarino”, Carlo e Secondo. Per questo ci teniamo tutti che Gabriele sia Presidente onorario della A.S.D. Motoring Club e continui ad essere sempre presente nell’organizzazione delle nostre manifestazioni, al pari di tutti i vecchi soci».



Gigi Salvador, vicepresidente del Motoring Club, ricorda la storia che sta dietro all’associazione: «Il nome del Motoring Club da oltre 40 anni vuol dire rally in Italia e all’estero”, sottolinea.“Noi quattro, Alex, Bruno, Nicola ed io, siamo molto orgogliosi di aver raccolto il testimone che Gabriele Favero e tutto il gruppo storico ci hanno lasciato. L’esperienza che abbiamo maturato in questi anni al loro fianco non ha eguali: le gare del Mondiale, il Trofeo Rally Terra, l’organizzazione di rally di eccezionale livello sono un bagaglio inesauribile e irripetibile. Gabriele, socio onorario del Motoring Club Asd, rimane per noi fonte di ispirazione e un consigliere unico e insostituibile: anche grazie a lui abbiamo confezionato un’edizione natalizia speciale del Prealpi Master Show per tutti voi».



Il Motoring è già proteso verso il 21 e 22 dicembre, quando a Sernaglia tornerà il “Master” per la sua 21^ edizione: «Dopo aver concluso il 15° Mondo Disabili e Mondo Motori a Fontigo il 7 luglio scorso, ora siamo concentrati nell’organizzazione della nuova edizione del Prealpi Master Show 2019, che quest’anno avrà molte novità a partire dalla nuova data del 21-22 dicembre 2019”, ricorda Alex De Grandi. “Nelle prossime settimane pubblicheremo il programma della manifestazione nel nostro sito, www.prealpimastershow.net».