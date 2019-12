Imoco Volley di nuovo in campo: sfida Champions contro il Nantes

Dopo la festa "Mondiale" di domenica al Palaverde, l'Imoco Volley, con la denominazione europea A.Carraro Imoco Conegliano, è partita per Nantes dove martedì 17 dicembre affronterà la terza gara del grione di Chanmpions League (20° partita stagionale: finora 18 vittorie e 1 sconfitta) dove dovrà battersi contro la squadra campione transalpina.

Si gioca alle 19.30, arbitri Dobrev e Gherotodoros, diretta televisiva su Dazn (in abbonamento), aggiornamenti e interviste sulla pagina Facebook di Imoco Volley. Il girone vede proprio Nantesi in testa dopo le prime due partite con due vittorie e 6 punti (3-1 in casa con Blaj e 3-0 in trasferta a Budapest), seguita dalle Pantere con due vittorie e 5 punti (3-2 al Palaverde con Budapest e 3-0 in Romania con il Blaj), al terzo posto Budapest con 1 punto, chiude Blaj ancora a secco. Resteranno in Italia per ristabilirsi da alcuni acciacchi fisici due giocatrici, Miriam Sylla e Raphaela Folie. Coach Daniele Santarelli commenta l'incontro con queste parole: «Giocheremo in Francia una partita molto difficile perché il Nantes è una squadra di alto livello, fisicamente forte e ben preparata. L'ha dimostrato nelle prime due uscite di Champions e tra l'altro avranno voglia di riscatto contro di noi perché hanno perso in casa l'ultima di campionato (3-0 con il Volero Le Cannet). Noi abbiamo perso già un punto nel girone mentre loto sono a punteggio pieno, quindi chi vincerà domani metterà un bel mattone per il primo posto nel girone, è un match molto delicato che ci prepariamo ad affrontare con il massimo della determinazione. Siamo in un ottimo periodo, anche ieri nel match con Chieri abbiamo mostrato ottime cose, confido che la squadra nonostante gli impegni si susseguano a ritmo incessante sia brava a mantenere la concentrazione e un alto livello di gioco che è quello che ci servirà per vincere in trasferta».