Cinque gare di trail tutte insieme: nasce l'atteso "Circuito Trail Prealpi Venete 2017"

VITTORIO VENETO Cinque gare di trail running insieme nel primo 'Circuito Trail Prealpi Venete 2017'. Il nuovo anno si apre quindi con un’importante novità per gli atleti e gli appassionati di corsa in montagna. Gli organizzatori di cinque trail veneti – Trail del Patriarca, Madruk Trail, Trail dei Brac, Fregona Trail Fest e Trail del Gevero – hanno deciso di fare rete con l’obiettivo di portare, anche tra i più giovani, questo sport e allo stesso tempo promuovere il territorio delle Prealpi Venete in cui i percorsi sono immersi. Si tratta di un circuito di cinque gare competitive che si svolgono in un ambiente naturale che non trova uguali. «Partendo dal motto “l’unione fa la forza” abbiamo deciso di fare squadra, tutti uniti dalla stessa passione per il trail e per il nostro territorio, esportando così le nostre gare e questi percorsi naturali in tutta Italia» spiegano i promotori del Circuito Trail Prealpi Venete.

Il circuito 2017 si aprirà il 2 aprile con il Trail del Patriarca (25 km) organizzato da Scuola di Maratona Vittorio Veneto e asd Pro Belvedere con partenza da Villa di Villa (Cordignano); quindi il 14 maggio a Vittorio Veneto si correrà il Madruk Trail (23 km) con alla regia l’asd Madruk Trail, per proseguire il 18 giugno a Valmareno (Follina) con il Trail dei Brac (29 km) organizzato dal G.S. Valsana e il 9 luglio con il Fregona Trail Fest (22, 45 o 84 km) promosso da Scuola di Maratona Vittorio Veneto, Cimbri del Cansiglio, Comune di Fregona e Pro Loco Fregona. Infine il 4 e 5 novembre è in programma il Trail del Gevero (21 o 45 km) a Cison di Valmarino organizzato dagli Amici Rifugio dei Loff. Cinque gare che nell’ultima edizione 2016 sono riuscite a richiamare, in tutto, oltre 2.700 trail runner.

La partecipazione al Circuito Trail Prealpi Venete è libera e senza alcun costo di iscrizione. Sono previste due classifiche: “categoria agonistica” e “categoria costanza”. La prima andrà a premiare i migliori 10 risultati di uomini e donne (per ogni gara sarà attribuito un punteggio come da regolamento), la seconda invece (senza divisione per sesso) premierà gli atleti che concluderanno tutte e cinque le gare. Il Circuito è anche su internet www.prealpivenete.com e su Facebook con la pagina “Circuito Trail Prealpi Venete”.