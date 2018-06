Bella novità per lo sport trevigiano: in città nasce il Benetton Rugby Supporters Club

TREVISO In vista della prossima stagione il club biancoverde è lieto di annunciare la nascita del Benetton Rugby Supporters Club. Nato con lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utili alla promozione della società biancoverde, il supporters club ha l’intento di progettare e realizzare lo sviluppo e la crescita a lungo termine del tifo organizzato, promuovendone il radicamento sul territorio e non solo nel rispetto dei valori propri di questo sport. La mission sarà inoltre quella di riunire e rappresentare i tifosi biancoverdi provenienti da ogni parte del globo, proprio per questo motivo potranno far parte del club: abbonati e non.

Numerosi i vantaggi riservati ai membri del Benetton Rugby Supporters Club e le attività da loro gestite:

• Sconti per il merchandising ufficiale del Benetton Rugby

• Sconti presso i partner commerciali e fornitori del Benetton Rugby

• Premi in occasione delle partite casalinghe

• Gestione Museo del Rugby presso lo Stadio di Monigo

• Organizzazione azioni di sostegno alla squadra allo Stadio Monigo

• Creare le condizioni per seguire la squadra nelle partite in trasferta (Organizzazione viaggi, fornire consigli, informazioni e guide sulle città che ospiteranno le gare)

• Realizzazione kit da stadio: bandiera, cappellino, maglietta, ecc.

• Organizzare incontri con i Supporters Club delle squadre ospiti

• Fornire informazioni sulla vita sportiva e sociale della squadra e della società

• Organizzare eventi d’incontro con i nostri giocatori

L’iscrizione al club avrà durata annuale ed un costo di soli 10€. Inoltre durante l’intera durata della campagna abbonamenti, presso la sede Benetton Rugby – Via Nascimben 1/b, 31100 Treviso – sarà possibile effettuare l’iscrizione.

Piermaria Vecchiato, Presidente del Supporters Club, ha dichiarato: “La passione per il rugby, l’insieme dei valori in esso contenuti ed il fatto di avere una squadra che milita in PRO14 ha aumentato la richiesta di vicinanza alla Società ed ai giocatori, infondendo un rinnovato spirito di appartenenza e la voglia di contribuire allo sviluppo del Rugby Trevigiano nel suo complesso. Per questi motivi ci siamo trovati con l’idea di creare un Supporters Club in totale collaborazione con la Benetton Rugby, in modo da sostenere la squadra durante le partite, organizzando il tifo e le coreografie così da permettere a coloro che verranno allo stadio di godere di uno spettacolo nello spettacolo. L’obiettivo è quello di creare momenti di aggregazione che invitino ed invoglino alla partecipazione rafforzando lo spirito di appartenenza, con l’orgoglio di essere parte della grande Famiglia del Benetton Rugby. Le nostre attività, aperte a tutti coloro che vorranno contribuire, non si limiteranno ad essere il sedicesimo uomo in campo, ma potranno arricchirsi di incontri con i nostri campioni attuali e con quelli del passato, presentazione di libri e saggi sul rugby, iniziative benefiche oltre alla possibilità di organizzare trasferte in occasione delle partite fuori casa. Nel ringraziare la società per l’aiuto offerto nella costituzione del Benetton Rugby Supporters Club tengo a ribadire che le nostre attività ed iniziative saranno in stretto collegamento con il Benetton Rugby nello spirito di collaborazione e di amicizia proprio del nostro sport”

“E’ per noi un grande onore dare il benvenuto al Benetton Rugby Supporters Club. Un progetto voluto fortemente che consentirà a tutti i tifosi biancoverdi di far parte di un’unica famiglia, nata con l’intento di sostenere con passione i nostri Leoni biancoverdi allo Stadio Monigo e non solo. Crediamo fermamente nell’importanza e nel calore dei tifosi come elementi determinanti del risultato sportivo. Le idee e le iniziative per il presente e per il futuro sono tante, per cui ci auguriamo che con il passare del tempo sempre più supporters faranno parte del club per goderci assieme una stagione che speriamo che sia ancora più bella di quella appena trascorsa” queste le parole del Presidente del Benetton Rugby Amerino Zatta.

SOCI FONDATORI BENETTON RUGBY SUPPORTERS CLUB:

VECCHIATO PIERMARIA – Presidente

FUSER LUIGI – Vicepresidente

MARTINEZ GIANCARLO – Segretario

FURLAN ROBERTO – Tesoriere

BARATTO IOLANDA – Pubbliche relazioni

BIRATTARI MARIA – Pubbliche relazioni

CAILOTTO MATTEO – Pubbliche relazioni

CONTATTI

Email: supportersclub@benettonrugby.it

Segreteria: Giancarlo Martinez Tel: 331 3594279

Matteo Cailotto Tel: 348 4414188