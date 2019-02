Benetton rugby: Nasi Manu sta meglio, potrà tornare ad allenarsi in campo

Il Benetton Rugby ha annunciato un importante aggiornamento sulle condizioni di salute del giocatore Nasi Manu. Il terza linea biancoverde, operato lo scorso 31 agosto dall’equipe del reparto di urologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa di un cancro all’apparato uro-genitale, era poi stato sottoposto a cicli di chemioterapia presso l’Istituto Oncologico Veneto di Padova.

Gli esami strumentali effettuati nella giornata di giovedì 14 febbraio hanno mostrato che Nasi ha risposto favorevolmente alla terapia e quindi potrà riprendere gradualmente l’attività sportiva seguendo allo stesso tempo un programma di controlli medici periodici per confermare il positivo esito del trattamento. «Da quando lo scorso agosto ho scoperto di avere il cancro sino a ieri quando il mio dottore mi ha comunicato la buona notizia, non ho mai smesso di sentire il supporto da parte di tutti. Durante questo periodo difficile della mia vita non avrei potuto essere più supportato. Grazie al mio club, Benetton Rugby, allo staff tecnico, alla dirigenza ed ai miei compagni di squadra. Grazie alla mia fantastica moglie, alla mia famiglia ed ai miei amici. Grazie a tutti i medici ed infermieri che mi hanno seguito nei reparti di oncologia a Treviso e Padova; non avrei potuto chiedere assistenza medica migliore. Questa esperienza segnerà la mia vita per sempre e non dimenticherò mai tutto ciò che avete fatto per me. Vi sono riconoscente e spero di tornare presto in campo» queste le parole commosse del Leone biancoverde.

Sabato 16 febbraio i Leoni torneranno in campo allo stadio Monigo dopo due settimane di pausa dovute agli impegni delle nazionali maggiori nel Sei Nazioni. I Leoni di coach Crowley saranno impegnati nell'importante match casalingo contro gli Scarlets. La gara andrà in scena alle ore 18:15 e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Il match verrà diretto dall’arbitro irlandese Frank Murphy, dai suoi assistenti Gianluca Gnecchi e Mark Patton. Le scelte dello staff tecnico biancoverde vedono la linea dei trequarti occupata da Luca Sperandio ad estremo mentre sulle ali agiranno Ratuva Tavuyara e Monty Iaone. Il reparto dei centri sarà composto dalla coppia Tommaso Iannone e Marco Zanon. Mediana affidata a capitan Ian McKinley e Dewaldt Duvenage. Il reparto degli avanti vedrà la prima linea formata da Nicola Quaglio, Tomas Baravalle e Marco Riccioni. In seconda invece sarà Irné Herbst ad affiancare Federico Ruzza. Chiuderanno il pack i flanker Marco Lazzaroni, Giovanni Pettinelli insieme al numero 8 Toa Halafihi.