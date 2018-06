Nasce la 'Nasionale Calcio Veneto": il primo impegno è il Torneo Internazionale dei Popoli

VOLPAGO DEL MONTELLO Giovedi alle ore 21, presso l'Auditorium Comunale di Volpago del Montello, si è tenuta la presentazione della "Nasionale di Calcio Veneta". La Nazionale Veneta è nata per rappresentare il popolo Veneto nelle manifestazioni sportive internazionali. II gruppo iniziale è formato da persone che hanno a cuore l'identita Veneta e che vogliono una propria rappresentaza anche nello sport L'occasione per far partire questa iniziativa è stata la par tecipazione dell'Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto (ASPV) all'ONU di Ginevra, dove il giuppo partecipa ai forum per il riconoscimento del Popolo Veneto a livello internazionale.

In quell'occasione sono nate una profonda amicizia e una collaborazione con altre Delegazioni che partecipavano al forum delle Nazioni Unite e da qui è nata l'idea di organizzare un Torneo dei Popoli di calcio per rafforzare i legami e I'amicizia tra i vari Popoli. Sabato 30 Giugno alle ore 16 a Trieste si svolgerà il primo Torneo lnternazionale dei Popoli, che vedrà anche la Nazionale Veneta tra i protagonisti.

Dello Staff Tecnico Dirigenziale fanno parte: Giancarlo Pasinato ex di Inter e Milan, Luciano Favero ex di Juve e Verona, Walter Frandoli ex di Treviso ed Ancona, Renato Povelato Presidente di ASPV e Vice Sindaco di Volpago del Montello, Milo Geremia Vice Pres. di ASPV, Alessandro Mazzochel Segr. Generale di ASPV e Assessore alla Cultura di Volpago del Montello, Stefano Muffatto di S. Maria di Sala, Roberto Pesce di S. Maria di Sala, Andrea Bruifato e Francesco Vian di Volpago del Montello, Cristiano Janna di Treviso.

I giocatori convocati pre il Torneo di Trieste sono:

Portieri: Luca Cauduro, Matteo Belvin Daniel Rocco

Difensori: Matteo Guizzo, Andrea Frauzoi, Endrius Baggio, Nicolas Giuge, Nicola Favaretto, Roberto Andretta

Centrocampisti: Simone Cason, Alberto Frascaro, Willian Reginato, Manuel Causin, Cathalin Roller, Andrea Muffato

Attacanti: Christian Gobbato, Nicolas Osellame, Jimmi Bugin

Chi vuole aiutare o partecipare come sponsor alla Nazionale Veneta, si può mettere in contatlo con il team con la e-mail : nazionalevenetacalcio@gmail.com o attraverso la pagina Facebook: Nazionale Calcio Veneto.

Gallery