Natatorium Treviso, bronzo di Viola Magoga ai mondiali U18 di nuoto pinnato

TREVISO Brilla sempre di più la stella dell’emergente Viola Magoga, sedicenne di Ponte di Piave della squadra agonismo di nuoto pinnato di ASD Natatorium Treviso. Partita con la nazionale giovanile per il mondiale di nuoto pinnato di Tomsk, in Russia, Viola ha conquistato una medaglia di bronzo nei 50 pinne con il tempo di 22″64, dietro alla russa Andreeva (22″60) e all’ungherese Szabò (22″28).

Successo a cui non è nuova Viola Magoga, già laureatasi campionessa italiana nella specialità a giugno, quando ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 e nei 100 m. Oro che le è valso, appunto, la convocazione in nazionale, ripagata con una nuova medaglia, che è un’ulteriore conferma del suo talento emergente. Viola, che è anche un’ottima nuotatrice, tanto da aver ottenuto un bronzo ai nazionali giovanili di un anno fa nei 50 farfalla, doveva partecipare la scorsa settimana ai nazionali giovanili di Roma, cui ha dovuto rinunciare proprio per dare priorità alla convocazione in nazionale.