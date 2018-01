La Nazionale di basket a Treviso per le qualificazioni mondiali: il Veneto torna a colorarsi d'azzurro

VILLORBA Dopo le emozioni dell’Italia femminile lo scorso novembre a San Martino, il Veneto torna a colorarsi d’azzurro: il 23 febbraio la Nazionale maschile del CT Meo Sacchetti sarà infatti di scena a Treviso per la gara di qualificazione ai Mondiali contro i Paesi Bassi. Una partita che si disputerà su un palcoscenico d’eccezione: il Palaverde di Villorba, casa di Universo Treviso Basket, da cui l’Italia mancava addirittura dal lontano 30 maggio 1999: a quasi 20 anni di distanza dunque, l’azzurro della nazionale maschile torna a colorare Treviso e il Veneto, dopo la parentesi dell’amichevole con il Canada disputata a Conegliano nell’agosto del 2009. Una scelta che riempie d’onore il Comitato regionale Fip Veneto e il comitato provinciale di Treviso, che saranno in prima fila nella preparazione di questo appuntamento destinato a richiamare tanti appassionati e tifosi.

«Dopo 19 anni la Nazionale maschile torna nella nostra regione e sono certo che il basket veneto e trevigiano, in particolare, sapranno essere il sesto uomo in campo» il commento del presidente regionale della Fip, Roberto Nardi. «É un momento particolare per il nostro movimento che, dopo la Nazionale femminile a novembre, ha l'onore di ospitare una gara di qualificazione europea della Nazionale maschile e sono certo che questo sarà un ottimo viatico per riuscire a coinvolgere non solo gli appassionati, portando la palla a spicchi nel cuore di molti veneti. Ringrazio il Presidente Petrucci e il Segretario Bertea per la fiducia riposta nella nostre capacità organizzative, perchè grazie alle nostre Società il basket veneto riesce ad emergere non solo tecnicamente ma anche organizzativamente».

«È con grande soddisfazione che il Comitato Provinciale di Treviso saluta l'arrivo della Nazionale Maschile a Treviso il 23 Febbraio al Palaverde contro l'Olanda nel quadro delle Qualificazioni ai Campionato Europeo» le parole del presidente del Comitato provinciale di Treviso, Filippo Borin. «Un’attesa durata fin troppo a lungo, ma dopo ben 19 anni finalmente Treviso riabbraccerà la Nazionale. Penso si tratti di un giusto tributo ad una piazza storica che tanto ha dato e continua a dare alla Pallacanestro Italiana. Siamo certi che gli appassionati di Treviso e della provincia tutta accorreranno al Palaverde per sostenere la Nazionale per un’occasione da non perdere assolutamente».