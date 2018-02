L'Italia del basket sbarca a Treviso: lunedì il primo allenamento al Palaverde

VILLORBA L’attesa è ormai finita: lunedì pomeriggio la Nazionale italiana di basket arriverà a Treviso, a distanza di 20 anni dall’ultima apparizione in una delle piazze più importanti della pallacanestro italiana.

La squadra del commissario tecnico, Meo Sacchetti, arriverà a Treviso alle ore 12, e si recherà al Relais Monaco di Ponzano Veneto, sede del ritiro che ospiterà gli Azzurri in questa settimana di preparazione alla sfida contro l’Olanda. Alle 17.30 primo allenamento, che si terrà alla Ghirada, a porte chiuse, mentre a partire da martedì è prevista doppia seduta (mattino ore 10.30, pomeriggio 17.30 e 18.30) al Palaverde, casa di Treviso Basket. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata anche la data della conferenza stampa di presentazione della sfida contro gli Orange, che sarà soltanto uno dei tanti appuntamenti corollari della settimana azzurra a Treviso, e che saranno svelati nei prossimi giorni. L’appuntamento da non perdere è poi per venerdì 23 febbraio alle ore 20.15 per la palla a due fra Italia e Olanda: servirà tutta la passione dei nostri tifosi per la sfida agli Orange. Sono ancora disponibili i biglietti in prevendita sul circuito VivaTicket mentre da lunedì (fino a giovedì 22 febbraio) si potranno acquistare i tagliandi anche presso la Palestra Sant’Antonino (vicolo Sant’Antonino B/2 a Treviso) dalle 15.00 alle 19.00.