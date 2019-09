Nba Overtime da record: 3mila visitatori nel weekend, grandi ospiti in arrivo

La mostra Nba Overtime si conferma un grande successo. Sono circa 10mila le presenze (3mila nell’ultimo weekend) contate finora nella Sala della Borsa della Camera di Commercio per apprezzare i contenuti della digital exhibition, fra video storici, maglie esclusive, cimeli e memorabilia.

Nel frattempo, proseguono anche le visite dei grandi personaggi della pallacanestro: dopo Dan Peterson, gli idoli locali del Treviso Basket, i campioni d’Italia della Umana Reyer con i due Nba Julian Stone, Austin Daye e la voce storica del basket Guido Bagatta, mercoledì 18 settembre, alle 12, arriverà Zelimir Obradovic, coach più famoso e vincente in Europa (ora alla guida del Fenerbahce Istanbul) e del general manager della squadra turca Maurizio Gherardini (già vicepresidente dei Toronto Raptors). Martedì 24 settembre è in programma invece un evento di break-dance mentre il giorno successivo, alle 18, ci sarà Ettore Messina, coach e presidente dell’Olimpia Milano ed ex vice allenatore dei San Antonio Spurs. Prima della conclusione della mostra, prevista per il 6 ottobre, non mancherà un passaggio dell’ex cestista sloveno Bostjan Nachbar, ora nello staff del Siviglia Basket.