Torneo Next Generation Cup: l'Ezzelina Volley Carinatese vince nell'Under 16

L'Ezzelina Volley Carinatese vince la NextGeneration Cup, torneo giovanile organizzato da Anthea Volley Vicenza, nella categoria Under 16. Le Colibrì, dopo un entusiasmante percorso, hanno vinto la finalissima di sabato contro la Salese Volley (Santa Maria di Sala) al palasport di Via Goldoni di Vicenza. Un match lungo e combattuto, con continui rovesciamenti di fronte nei vantaggi, che alla fine ha visto trionfare le gialloblù. Le ragazze di coach Michela Ghiotto hanno chiuso il match per 2-0 (25-15, 25-23) e il capitano e palleggiatore gialloblu Francesca Spigarolo è stata nominata MVP del torneo.

Prestigioso 2° posto invece per l’Under 13 dell'Ezzelina, sempre nella Next Generation Cup, nella categoria Under 13. Le ragazze di coach Marchetti, in questo caso, hanno perso contro l'Igor volley Novara. In finale contro le giovani della serie A di Novara le piccole gialloblù hanno perso male il primo set e hanno sognato nel secondo arrivando punto su punto sul 23/23, gettando al vento due free ball favorevoli e regalando con due errori banali la vittoria del set e del torneo alle piemontesi. Bicchiere mezzo pieno però per una formazione nuova nei suoi 6 sesti con innesti provenienti da 5 società diverse e che sta ancora cambiando pelle in attesa della soluzione migliore. “Sconfiggere la Vivigas Verona, campione in carica provinciale, nella semifinale della mattina è stata gà una impresa da ricordare - commenta coach Marchetti a fine torneo - Un buon punto di partenza per la difficilissima fase di Eccellenza che ci aspetta".

