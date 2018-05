Sarà una bella sfida tra campioni quella della seconda edizione del Cycling Stars Criterium

MONTEBELLUNA Più di venti ciclisti professionisti hanno già confermato la loro partecipazione al Cycling Stars Criterium, la manifestazione ciclistica che il 28 maggio vedrà sfrecciare tra le vie del centro storico di Montebelluna i campioni reduci dal Giro d'Italia, in un circuito notturno, al culmine di un programma ricco di eventi dedicati a tutte le età. Dalle 18, infatti, gli ex professionisti apriranno le danze, lasciando poi spazio alle 19.30 ad un esibizione di fixed bike, ormai un tormentone tra i giovani. Dalle 21 invece, lungo Corso Mazzini, nel cuore della città, saranno presentati gli atleti professionisti che parteciperanno al Criterium e dalle 21.30 inizierà la gara vera e propria, in un emozionante percorso lungo i punti nevralgici del centro abitato.

Un parterre di lusso con molti nomi d'eccezione che verrà arricchito ulteriormente nei prossimi giorni prima dell’arrivo della carovana rosa a Roma. Tra i corridori già confermati al via ci sarà lo "squalo di Messina" Vincenzo Nibali, campione in carica del Cycling Stars Criterium. Corridore tra i più amati dal pubblico, il campione siciliano può vantare nel suo palmares tre trionfi nei tre grandi giri, due campionati italiani e da quest'anno anche una vittoria alla Milano-Sanremo. Vincenzo Nibali non sarà il solo grande protagonista al via: dovrà infatti vedersela tra gli altri anche con l'oro olimpico Elia Viviani, velocista puro della Quickstep Floors che attualmente sta indossando la maglia ciclamino, grazie alle vittorie nel centunesimo Giro d'Italia. Il campione veronese, già oro olimpico nell'omnium maschile alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, si dice pronto a contendere il titolo allo squalo Vincenzo Nibali.

Ma i nomi d'eccezione non si esauriscono qui: solo per nominarne alcuni, saranno al via della seconda edizione del Criterium montebellunese Enrico Battaglin, passista-scalatore in forza al Team Lotto NL-Jumbo, fresco vincitore della quinta tappa del Giro d'Italia, lo sprinter Sacha Modolo, trevigiano doc in forza al Team EF Education First-Drapac, Davide Cimolai, atleta del Team World Tour francese Groupama-FDJ e il "delfino di Bibione" Franco Pellizzotti del Team Bahrain-Merida, fedele compagno di Vincenzo Nibali, che sarà accompagnato dal compagno di squadra Manuele Boaro, attualmente impegnato nelle strade rosa.



"Siamo felici di potere avere così tanti fuoriclasse ai blocchi di partenza” spiega Enrico Bonsembiante, a capo dell'organizzazione dell'evento. "I corridori hanno compreso subito lo spirito della festa e molti di loro si sono subito resi disponibili per partecipare al Cycling Stars Criterium: per ora abbiamo confermato più di venti ciclisti e altri nomi importanti si aggiungeranno nei prossimi giorni. Confidiamo che questa edizione possa essere da traino anche ad altre manifestazioni simili in tutta Italia. E' un'emozione ospitare talenti come Nibali e Viviani. Il comitato organizzatore e la città di Montebelluna si stanno preparando ad accogliere i corridori con tutti gli onori che gli spettano".

