Vincenzo Nibali e Matej Mohorich nella Marca ospiti alla Pelletterie Contarin

Quella dello scorso venerdì è stata una giornata memorabile per i due campioni del Team Bahrain Merida Vicencenzo Nibali e Matej Mohorich che, accompagnati dai fratelli Carera, hanno incontrato i loro numerosissimi fan nella sede delle Pelletterie Contarin a Bessica di Loria. Un evento molto bello e significativo per la Pelletterie Contarin che ha potuto incontrare i suoi campioni. Sin dalle prime ore del pomeriggio il parcheggio antistante l'azienda ha iniziato a colorarsi di tifosi e appassionati di ciclismo accorsi in negozio per incontrare i loro idoli. La Pelletterie Contarin, come è noto, da due anni è sponsor ufficiale del Team Bahrain Merida e in occasione dell’incontro con i due campioni ha presentato la valigia e il trolley personalizzati, da i colori rosso e blu, che saranno utilizzati per la stagione 2019 della quadra del Bahrein.

Antonio Contarin, titolare dell'omonima azienda, ha ringraziato quanti sono giunti, anche solo per un saluto o una stretta di mano, per salutare i due campioni. Vincenzo e Matej si sono dimostrati disponibili a tutte le richieste dei fan. In particolare al capitano sono state rivolte alcune domande su i suoi futuri programmi. Sembrerebbe che per lui il grave infortunio patito all’Alpe d’Huez sia alle spalle e non pregiudichi la propria partecipazione ai grandi Giri. Per quanto riguarda il programma per il 2019 lo "Squalo dello Stretto" sarebbe in attesa di visionare il percorso del Giro ed è più probabile una partecipazione al Tour de France. Nel frattempo il debutto di Nibali alle corse è stato programmato a fine febbraio, quindi più in là rispetto alla passate stagioni che lo hanno visto sempre al via del Tour de Saint Luis in Argentina a metà di gennaio.

"Siamo felici che l'evento abbia riscontrato così tante risposte - hanno rilevato i dirigenti delle Pelletterie Contarin - e addirittura sono arrivati appositamente tanti tifosi dalla Val di Susa per incontrare Vincenzo e Matej; da anni la nostra Azienda è sponsor ufficiale delle migliori squadre di ciclismo del panorama mondiale e ci sembrava doveroso poter dare ai nostri clienti la possibilità di incontrare i propri idoli”.

