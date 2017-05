Per Nibali e Pellizzotti il latte a Qualità Verificata e la dieta firmata da Latteria Soligo

FARRA DI SOLIGO Con un team di 27 corridori e 45 collaboratori provenienti da 12 paesi diversi, il team Bahrain Merida è davvero un ambasciatore internazionale straordinario di valori come impegno sportivo e competizione ai massimi livelli. Anche per questo, Latteria Soligo, vera istituzione dell’agroalimentare veneto con oltre 130 anni di storia, ha scelto di sostenere la squadra come Official Food Supplier ed ha accolto gli atleti nel Giro d’Italia edizione numero cento arrivato proprio nel Nordest a maggio.

Al fianco del capitano Vincenzo Nibali e dei compagni Manuele Boaro, Kanstantsin Siutsou, Javier Moreno, Valerio Agnoli, Luka Pibernik, Franco Pellizotti e Enrico Gasparotto, è scesa in campo come fornitore ufficiale per tutto il 2017, la cooperativa si Farra di Soligo, tra le più importanti realtà aziendali della Marca Trevigiana. “Seguiamo Vincenzo - ha detto il presidente Lorenzo Brugnera - fin dall’inizio della sua fantastica carriera e siamo particolarmente orgogliosi di vederlo transitare per le nostre colline fresco della recente vittoria. Il nostro obiettivo ultimo è la promozione della salute attraverso una alimentazione sana per questo, siamo da anni impegnati al fianco degli sportivi e abbiamo trovato nel Team Bahrain Merida il giusto partner per proseguire questo cammino”. Già da settimane Latteria Soligo è fornitore del food truck del team con latte QV, Qualità Verificata, un marchio di qualità che presto riguarderà anche la gamma di formaggi Soligo.

Si tratta di un latte eccellente, frutto di una filiera controllata che mette al centro il benessere animale e naturalmente ricco di Omega 3 grazie all’integrazione dell’alimentazione delle bovine con razioni quotidiane di semi di lino. Per i corridori ogni giorno in tavola ahche burro, formaggi freschi e yogurt ideali per la prima colazione e non solo: tutti prodotti all’insegna della genuinità, del gusto e della forte identità territoriale che fanno della produzione Soligo una eccellenza alimentare del Made in Italy. Anche la medicina sportiva, infatti, è oggi concorde nell’affermare che latte e formaggi, ricchi di proteine nobili, sono alleati strategici per ricostituire la massa muscolare dopo un allenamento faticoso, per migliorare la resistenza e le prestazioni sportive. Latteria Soligo ha poi festeggiato sontuosamente il passaggio degli atleti nella Marca, sabato 27 Maggio, al fianco della Festa Rosa al Muro di Ca’ del Poggio, a San Pietro di Feletto, dove centinaia di tifosi hanno potuto degustare i prodotti della latteria anche nel menù in degustazione.

