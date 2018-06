E' Nicola Casadei del Team Cmc il Re della "Drop Down Val di Fassa Superenduro"

VALDOBBIADENE Nicola Casadei (Team CMC) ha vinto la Drop Down Val di Fassa Superenduro. Dopo il successo nel round2 di Calestano, il rider sammarinese del team di Valdobbiadene ha dominato anche il round3 di Canazei battendo Matteo Berta (Team DSB Comes Fristads) e Matteo Raimondi (Gb Rifar Mondraker). Grazie a questo risultato Casadei ora guida anche la classifica generale del circuito Superenduro quando manca solo 1 prova al termine della stagione in programma a Priero, in Piemonte, il 2 settembre.



A Canazei un super Team CMC si è reso protagonista assoluto in tutte le categorie. Tra gli under23 doppio podio con 2° Mirco Vendemmia e 3° Erwin Ronzon, rispettivamente anche 10° e 11° assoluti. Tra gli Elite Sport Davide Dal Pian è stato primo di categoria. Tra gli Junior 2° posto di Matteo Saccon è 2°. Tra i master 5° posto Carlo Zortea. Ricordiamo che la Drop Down Val di Fassa era anche valida come round1 del nuovo circuito EWS European, il challenge continentale lanciato dall' Enduro World Series per permettere ai rider di crescere, fare punti e fare esperienza in ottica di migliorare poi l’approccio anche al massimo circuito mondiale. Quindi il successo di Casadei vale doppio e vale anche come vittoria della gara d'esordio continentale; di conseguenza è lui a guidare la classifica generale dell' EWS European. In cui tra gli under21 Mirco Vendemmia è 2°.

“E’ stata una gran bella gara soprattutto fisica, è da tempo che non facevo così tanta fatica durante una prova speciale. Una gara tosta e spettacolare davvero. Le due PS più lunghe, sopra i 10’ hanno messo alla prova un po’ tutti, anche i rider più esperti. Comunque anche nelle PS più corte c’era molto da pedalare, anche sullo sconnesso che non è cosa facile. Se a tutto questo si aggiunge anche l’altitudine delle Dolomiti alla fine è uscito un bel mix di elementi che hanno contribuito a rendere molto dura la gara. Ora bisogna mettere a frutto questo buon momento, gli impegni continuano, già il prossimo week-end c’è la gara dell’ Enduro World Series in Slovenia/Austria. Poi parteciperò anche quest’anno alla Megavalanche all’ Alpe d’Huez, un’esperienza unica e affascinante. Poi farò una settimana di pausa in cui magari mi divertirò un po’ con la bici da donwhill prima di pensara ad affrontare alla grade il finale di stagione” dice Nicola Casadei, sammarinese classe 1989, capitano del Team CMC.

"Casadei e tutti i nostri rider in Val di Fassa sono stati formidabili. E’ stata una giornata memorabile per il Team CMC con la vittoria nel round3 Superenduro, gara che era anche valida come round1 del nuovo circuito continentale EWS European. Al momento siamo in testa in entrambi i circuiti (nazionale ed europeo) e nel Superenduro abbiamo grandi possibilità, a una gara dalla fine, di vincere il titolo 2018 con Nicola. Stiamo facendo molto bene sia con i nostri rider più esperti, vedi Casadei e Ronzon, ma c’è una folta pattuglia di giovani emergenti che spinge, vedi Vendemmia, Saccon, Dal Pian e altri. Senza tralasciare i nostri tanti amatori che si avvicinano all’enduro mtb sull’onda dell’entusiasmo per questi risultati. Questo è tutto frutto del grande lavoro fatto nelle ultime due stagioni, che ci ha permesso di fare uno step di crescita importante e che ormai ci ha proiettato in una nuova dimensione, vincenti e consapevoli del nostro potenziale. Siamo sulla strada giusta direi e il merito è di tutti atleti, staff tecnico e sponsor che sostengono il progetto. Adesso però bisogna continuare in questa direzione con umiltà, professionalità e impegno” spiega il team manager Davide Geronazzo.

Gallery