Alessio Carpené e Roberto De Osti al Campionato Europeo Wembo 24h MTB

Anche quest’anno i ragazzi della Nova Virtus Cycling Team saranno al via del Campionato Europeo Wembo 24h MTB che si terrà il 20-21 Settembre a Penafiel in Portogallo, ci saranno i migliori atleti della specialità Endurance del palcoscenico Europeo che si misureranno su un circuito di 15,5 Km e 450 metri di dislivello positivo da ripetere per 24h di gara.

Atleti in gara del team:

Alessio Carpené, di Miane, classe 1979, categorie "Elite” , per il secondo anno consecutivo al via di un Campionato Europeo, proverà a centrare il suo obiettivo (il podio) dove lo scorso anno in Slovacchia si era classificato in 4 posizione lasciando l’amaro in bocca. Alessio viene da un inizio di stagione favorevole dopo la vittoria di categorie alla 24h di Finale Ligure, dopo questa gara però si è concentrato al meglio con allenamenti mirati per arrivare al meglio al Campionato Europeo privilegiando gli allenamenti alle gare.

Roberto De Osti, di Follina, classe 84, categorie “Single Speed” ovvero quella categoria dove si corre con una MTB tradizionale ma con un solo rapporto a disposizione! Roberto invece ha avuto un inizio di stagione basato su gare di ultracycling su strada dove ha raccolto soddisfazioni importanti e nuove esperienze, ricordiamo la sua partecipazione alla Transdolomitics Way “gara di ultracycling senza supporto di 1250 km non stop” dove ha concluso con un metitato 7 posto e con il tempo di 4g 18h 30’. Dopo questa esperienza la sua preparazione si è concentrata sulla “MTB Single Speed” con sedute di allenamento specifiche per prendere confidenza con questa nuova tipologia.

Al fianco dei nostri ragazzi in questa trasfera ci saranno anche gli assistenti gara, Mario Corazzin e Giuliano Momesso ormai gia’ collaudati in varie occasioni, poi ci saranno Luciana e Sarah quest’ultima la nostra nuova new entry del Team che ci sta regalando grandissime soddisfazioni. Partenza per il Portogallo con volo diretto da Bergamo il giorno 19 settembre.