Campionato Italiano Juniores di Loria: i numeri dicono che è stata una festa indimenticabile

LORIA I complimenti ricevuti a fine giornata dalle parole del ct azzurro Davide Cassani hanno fatto da cartina tornasole per comprendere, sin da subito, che il Campionato Italiano Juniores di Loria aveva colpito nel segno. Un successo organizzativo pieno che può essere compreso meglio solo ora che le ruote si sono fermate e la stanchezza accumulata per il grande lavoro per l'allestimento dell'evento tricolore è superata.



Oltre 130 volontari impegnati lungo le strade del Campionato Italiano Juniores per garantire la sicurezza degli atleti in gara; più di 20.000 tifosi presenti sul percorso, accolti e coccolati per ben due giorni, oltre 2.500, invece, gli spettatori che hanno assistito allo streaming video in diretta. 162 atleti in gara e una serie infinita di grandi ospiti che hanno scelto l'appuntamento di Loria per venire a scrutare da vicino le promesse del ciclismo italiano. Il tracciato del Gran Premio di Loria che ha confermato tutte le attese in termini di selettività e di spettacolarità consentendo a Samuele Rubino di fornire una prestazione di livello assoluto e a tanti altri promettenti ragazzi di mettersi in luce.

"Loria ha superato la prova del Campionato Italiano a pieni voti grazie ad uno staff preparato e appassionato" è stato il riassunto tracciato dal sindaco di Loria, Silvano Marchiori. "L'impresa che ci rende più orgogliosi è quella di aver accolto in maniera calorosa le tante persone che sono arrivate a Loria per assistere al Campionato Italiano e, allo stesso tempo, essere riusciti a coinvolgere tutti i comuni attraversati dalla gara in una vera e propria festa tricolore che è durata per l'intera settimana".



Soddisfatto e già pronto a ripartire dalla trasferta al Meeting Nazionale di Andalo (Tn) insieme ai suoi giovanissimi dell'Uc Loria, il presidente Leandro Fabris: "Un evento come quello di domenica scorsa resterà nella storia di Loria, dei comuni dell'Asolano e di tutta la Provincia di Treviso. Voglio ringraziare uno ad uno i tanti amici e volontari che si sono dati da fare per realizzare questo Campionato Italiano. Un doveroso e sentito grazie va anche all'Amministrazione Comunale di Loria, alle istituzioni e alle forze dell'ordine in servizio oltre che a tutti gli sponsor, grandi e piccoli, checi hanno sostenuto con generosità e passione. Questo Campionato Italiano ci ha lasciato un enorme entusiasmo ed una forte fiducia nei nostri mezzi con cui non vediamo l'ora di guardare al futuro per mettere in cantiere nuove iniziative che sappiano riportare il ciclismo più bello sulle n ostre strade".

