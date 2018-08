Europei di nuoto, oro per Margherita Panziera nei 200 dorso

GLASGOW Prima medaglia d'oro della sua carriera per la nuotatrice montebellunese Margherita Panziera. L'atleta, impegnata agli europei di Glasgow, ha trionfato nei 200 dorso con il tempo di 2'06"18 (nuovo record italiano e decimo tempo all time). Medaglia d'argento alla russa Daria Ustinova (2'07"12), bronzo all'ungherese Katalin Burian (2'07"43). Domenica prossima Margherita, da tempo trasferitasi a Roma per allenarsi con la sua squadra (l'Aniene) e per stare con il suo fidanzato (il fondista Simone Ruffini), festeggerà i 23 anni.