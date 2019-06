Natatorium: spettacolo serale con le campionesse del nuoto sincronizzato

Un grande spettacolo per una nobile causa con le campionesse italiane di sincronizzato alle piscine comunali di Treviso. Venerdì 7 giugno, alle ore 19.45, la vasca esterna dell’impianto di Viale Europa sarà il teatro di un eccezionale show serale di danza e nuoto artistico, messo in scena dalle sincronette di Zeus Lab Montebelluna e dagli allievi di Centro Danza Movi Menti di Villorba e Artificio Danza di Ponzano Veneto. Il ricavato degli ingressi alla serata, già prenotabili con contributo solidale di 10 euro a persona (libero per bambini fino agli 8 anni), sarà interamente devoluto a Fondazione Città della Speranza Onlus per sostenere la cura e la ricerca oncologica pediatrica.

Dopo il grande successo dello spettacolo di un anno e mezzo fa, guidato dalle olimpioniche Callegari e Piccoli, il nuoto sincronizzato torna dunque protagonista alle piscine comunali di Treviso, dove le sincronette montebellunesi in realtà sono di casa. «Negli scorsi mesi abbiamo dato ospitalità alle atlete di Zeus Lab Montebelluna per la preparazione in vista dei campionati italiani – rivela Vincenzo De Sio, presidente di Natatorium Treviso, la società che gestisce l’impianto natatorio comunale – È stata una naturale conseguenza che l’amicizia tra le nostre società si rinnovasse per questo importante obiettivo solidale. Invitiamo i trevigiani a partecipare numerosi e cogliere l’opportunità di vivere un emozionante spettacolo di nuoto e di danza all’aperto, nella cornice del parco esterno della nostra piscina, che in questa occasione inaugurerà l’orario serale di apertura al pubblico». «La nostra presenza è un rendere atleticamente l'energia e il messaggio di forza che Città della Speranza dona a tutti», aggiunge il presidente di Montebelluna Nuoto Fabio Flora. «Quello tra Città della Speranza, Montebelluna Nuoto e Natatorium Treviso è un sodalizio che sta diventando sempre più forte – afferma Antonella Gasparotto, consigliera e referente della Fondazione per l’area di Treviso – Ora la sinergia si amplia con Centro Danza Movi Menti e Artificio Danza per arricchire lo spettacolo di arte e sport dentro e fuori l’acqua. Ringrazio davvero tutte le società e il gruppo volontari di Treviso che si stanno adoperando tantissimo per questo evento all’insegna della solidarietà e dell’inclusione».