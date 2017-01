Stilelibero: ottimi risultati nazionali per la suadra giovanile di nuoto

PREGANZIOL Per i ragazzi della Stilelibero Preganziol, si è conclusa nei giorni scorsi una delle manifestazioni più significative della stagione: la Coppa Caduti di Brema, un Campionato Italiano a squadre che vede scendere in acqua i migliori atleti di ogni società d'Italia nelle varie specialità. Una tappa importante per il percorso agonistico di questi giovani nuotatori. I risultati parlano chiaro, sul piano femminile le ragazze non si smentiscono, classificandosi al quarto posto nel Veneto con oltre 10mila punti entrando di diritto nella Serie B a squadre italiana. Un risultato ottimo per questa giovane squadra attiva da pochi anni ma che fa ben sperare per il futuro.

Nel settore individuale 6 atleti sono riusciti a strappare il pass per i Campionati Italiani Giovanili di Riccione, con Martina Marin, Anita Bottazzo, Francesco Visentini, Andrea Pestrin e non ultimi, perché il tempo l'avevano già preso, Martina Franconetti e Gianmarco Tonetto. Una parte della squadra giovani ha partecipato al collegiale di allenamenti, ospitato dal centro nuoto UISP Bologna, che annovera i campioni internazionali Marco Orsi (in foto con le ragazze della Stilelibero) e Martina Grimaldi, ex campionessa del mondo nei 25 km acque libere.

Per i più giovani, impegno a Montebelluna con il ventennale Trofeo Chiara Giavi, che ha visto ottimi risultati con un terzo piazzamento finale in classifica a soli 10 punti dal gradino più alto del podio. Ottimo lo spirito di squadra che conferma come stia prendendo corpo una grande famiglia sportiva formata da atleti, tecnici, staff e la società stessa, per crescere sia nei risultati sia nella tecnica e formazione personale di ogni ragazzo.