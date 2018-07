Nuova denominazione per la B1: il Giorgione Pallavolo diventa Duetti Giorgione

CASTELFRANCO VENETO Grandi novità in casa Giorgione non solo alla voce giocatrici. Nel prossimo campionato di B1, il primo della quasi cinquantennale storia della società di Castelfranco Veneto, la formazione allenata da Paolo Carotta scenderà in campo con la denominazione Duetti Giorgione. A dare il nome alla prima squadra è l’azienda Duetti Packaging di Paolo e del padre Angelo Pivato. In particolare Angelo Pivato, assieme alla moglie di Lilia Gava, non manca mai agli incontri della serie B di Castelfranco Veneto confermandosi sostenitore, e al contempo punto di riferimento, per l'intera squadra.

La Duetti Packaging di Galliera Veneta realizza e produce impianti completi di fine linea per l’imballaggio come depalettizzatori, formatori di cartoni, incartonatrici tradizionali o robotizzate, chiudi cartoni, palettizzatori, isole robotizzate, avvolgitori, trasporti industriali, protezioni e dispositivi. Il binomio Duetti - Giorgione non è nuovo: nella scorsa stagione infatti, l’azienda di Galliera ha dato il nome alla serie D di Castelfranco, formazione allestita per far maturare esperienza nei campionati regionali alle più giovani. «E' un rapporto che si stringe e che diventa sinonimo di solidità - dichiara il presidente del Giorgione Angelo De Marchi - La famiglia Pivato segue con grande attenzione come ci stiamo muovendo non solo con la serie B ma anche con il settore giovanile. Assieme al marchio Duetti, ci sostengono con le aziende Stp Engineering, Italprojet e GPI Group. Ci stiamo attrezzando per affrontare la B1 con una rosa equilibrata: a giorni comunicheremo quello che noi riteniamo un ultimo grande colpo di mercato». Esordio in casa il 14 ottobre contro il Volano.

