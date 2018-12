Nuova Pallacanestro Treviso esce vincente dal campo di Cussignacco

Dopo una partita ben condotta e amministrata, le ragazze della Nuova Pallacanestro Treviso, nonostante i problemi di infermeria, sono tornate a vincere in terra friulana. "Non basta voler vincere, bisogna rifiutarsi di perdere" diceva Lerry Bird, e le ragazze trevigiane hanno preso il consiglio alla lettera. Lontane dalle mura di casa senza Rossetto Milicevic e Devetta, hanno saputo interpretare e sopperire con il collettivo all’individualità.

La gara inizia con Treviso che riesce a imporre il proprio ritmo di gioco e passare in vantaggio, per chiudere il primo quarto avanti di sei lunghezze. La seconda frazione di gioco Cussignacco trova una difesa che ci limita, mentre il loro attacco si mette in ritmo, la Npt non molla e riesce ad andare alla pausa lunga in vantaggio (22-29). Nella ripresa le padrone di casa tentano il tutto per tutto, supportate anche con il tiro da oltre l’arco, mentre la nostra difesa lavora bene e in attacco riusciamo a catturare rimbalzi offensivi che ci permettono di avere secondi possessi, riusciamo a mantenere il vantaggio 41-47. L’ultima frazione Cussignacco deve fare i conti con il mancare di energie e lucidità dovuta al fatto di dover rincorrere per gran parte della gara, mentre Treviso con una grande prova di squadra chiude la pratica friulana e porta a casa due punti importantissimi per la classifica con il risultato di 50-62. Coach Nani commenta con queste parole la gara: «Abbiamo giocato una buona gara sia sotto l’aspetto tattico che fisico. Dai primi minuti buone soluzione offensive e adeguamenti difensivi ci hanno permesso di amministrare la gara con sei-otto punti di vantaggio sino ad incrementarlo al termine della gara ottenendo il massimo vantaggio. Alle difficoltà, determinate dagli infortuni dell’ultimo periodo, di poter strutturare al meglio gli allenamenti, la squadra ha certamente reagito nel migliore dei modi».

