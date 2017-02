Nuovo obiettivo di mercato per il Treviso Basket: si punta tutto sul ceco Tomas Kyzlink

TREVISO La De Longhi (girone Est) punta decisamente su Tomas Kyzlink (seguito da BDR Sports) per sostituire Quenton DeCosey passato nei giorni scorsi alla Proger Chieti. Come riporta "Spicchi d'arancia", la 23enne guardia ceca (1.95 m, 84 kg), dal 2014 al 2016 a Treviglio (12.9ppg e 4.7rpg nella scorsa stagione passata), milita attualmente in Slovenia nelle file dell’Helios Domzale (10.9ppg e 3.2rpg) con cui ha anche giocato la Champions League e la dirigenza trevigiana vuole provare a liberarlo e tesserarlo prima delle Final Eight di Coppa Italia della prossima settimana. Contestualmente il club veneto si è comunque mosso anche sul croato Luka Bozic (della Octagon Europe), ma il KK Zagabria non è intenzionato a trattare la sua uscita, mentre si raffredda la pista Blackshear di Forlì a causa dei 'lunghi' tempi di recupero dall'ultimo infortunio muscolare patito a dicembre.