Nuovo portiere per il Treviso Calcio: Damiano Milan torna a casa

“Siamo in mani sicure e soprattutto il progetto continua come da programma. Dovevamo fare l’allenatore e l’abbiamo fatto. Ora cominciamo il rafforzamento proprio dal numero 1”. Soddisfatto e con lo sguardo pieno d’amore per il suo Treviso Ac., Luigi Sandri, presidente della società biancoceleste, comunica a tifosi e alle imprese del Consorzio “Treviso Siamo Noi” l’acquisto del nuovo portiere per la prossima stagione e la conferma, ugualmente importante, dell’allenatore dei portieri. Chi indosserà la numero 1 del Treviso Ac nel prossimo campionato sarà l’esperto Damiano Milan, classe 83, con un passato proprio al Treviso nelle giovanili e anche nel professionismo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’anno scorso ha disputato il campionato di eccellenza, due anni fa era in serie D. Conferma importante anche per l’allenatore dei portieri. Resterà infatti a Treviso Glen Furlan che allenerà chi dovrà difendere la porta biancoceleste. Glen Furlan che tra l’altro ha già allenato Damiano. “Penso sia una bellissima accoppiata che andrà anche a vantaggio dei compagni più giovani. Damiano potrà essere un esempio importante per far crescere gli altri portieri della rosa, mentre Glen avrà la responsabilità anche dei portieri del settore giovanile. A loro il nostro augurio di un proficuo lavoro” conclude Sandri. Dietro a Damiano Milan la società manifesta la volontà di confermare il giovane e bravo Paolo Mion (classe 2000) e l’emergente Tommaso Casella (classe 2002).