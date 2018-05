In centro a Oderzo attese centinaia di bambini per la grande festa finale del Volley S3

ODERZO Per il terzo anno consecutivo, il Comitato Tre.Uno porta la Festa finale del Volley S3 nelle più belle e suggestive piazze del nostro territorio. Dopo piazzale Burchiellati e piazza Vittoria a Treviso e piazza dell’Armi a Montebelluna, il nuovo palcoscenico del più grande evento pallavolistico annuale dedicato al popolo dei mini atleti sarà Piazza Grande, a Oderzo. E proprio di palcoscenico si tratterà, visto che notoriamente è questa la forma dell’antica piazza: non a caso vi si svolgono numerose manifestazioni ed eventi di carattere culturale della zona. Sabato 26 maggio a riempirla saranno centinaia di baby pallavolisti in azione, che la renderanno un fiume di colori in movimento.

“Sono orgoglioso del mio Consiglio che sta lavorando da novembre a questo evento non risparmiando energie per la sua realizzazione" spiega il presidente Michele De Conti, "Ringrazio per la grande sinergia che abbiamo instaurato con l’amministrazione comunale opitergina e con le realtà locali che da subito hanno dimostrato particolare attenzione a questo evento dedicato ai più piccoli. Ci sono tutti i presupposti perché, quella di sabato, sia una grande giornata di sport e di amicizia”. Questa edizione si preannuncia come una delle più partecipate, sicuramente grazie ad un lavoro partito da lontano e mirato proprio al reclutamento dei più piccoli: “Saranno 53 le società presenti, con oltre 174 squadre di ragazzine e ragazzini sotto i 12 anni" continua De Conti, "questa è la risposta di anni di attenzione per i sodalizi che lavorano in questa fascia di età e bisogna andarne fieri”.



“Siamo galvanizzati dall’idea che sabato prossimo la nostra Piazza diventi ancora una volta palestra naturale di un grande evento sportivo - dichiara l’Assessore allo Sport, Enrico Patres - soprattutto perché è dedicato alle fasce degli atleti più giovani. Ringraziamo quindi la FIPAV ed il Suo Presidente e per averci offerto questa opportunità. Quest'anno sperimentiamo per la prima volta una collaborazione anche con l’Associazione Forò, che riunisce i commercianti del centro storico e alla quale abbiamo proposto di supportare l’evento con iniziative ad hoc. Grande merito quindi ai negozi associati a Forò che, come segno di benvenuto ad Oderzo per i giovanissimi atleti e per i loro genitori, esporranno nelle proprie vetrine le maglie bianche e gialle e i palloni della Federvolley ed offriranno ai genitori la possibilità di fare acquisti scontati e convenienti, mentre bar e i ristoranti proporranno consumazioni a condizioni molto favorevoli. In Piazza Grande verrà esposto l’elenco e la mappa degli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa. Riteniamo che questo connubio tra sport ed iniziative commerciali possa essere un modo virtuoso per valorizzare l'offerta di ospitalità della nostra città. A questo, si aggiunge un ringraziamento alla Lilt presente alla manifestazione e che, con la sua iniziativa solidale, conferma la sensibilità verso le persone in situazioni di difficoltà”.

Il torneo sarà diviso nelle categorie White (nati nel 2010/11/12), Green (nati nel 2007/08/09/10) e Red (nati nel 2006/07/08). L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 15, con la consegna a tutti i partecipanti della maglietta da indossare, mentre alle 15:30 ci sarà il fischio d’inizio delle gare, che continueranno fino alle 17:45 circa. Durante le premiazioni verrà consegnato un ricordo a tutti i partecipanti. Come di conseueto sarà possibile acquistare i pupazzi della Lilt – Giocare in Corsia: il ricavato della vendita andrà interamente alla Lilt, per il sostegno dei bambini più sfortunati. Non mancherà infine il Pannello dei Pensieri, dove tutti i bambini potranno lasciare frasi, impressioni, disegni e sentimenti sulla Festa Volley S3.