Oderzo capitale della pallamano, nel week end la final eight di coppa Italia

Al via oggi al Palasport Opitergium la 28^ edizione della Coppa Italia di Pallamano Femminile. La manifestazione è stata presentata ieri, giovedì, durante una conferenza stampa tenutasi in Municipio ad Oderzo alla presenza del Sindaco Maria Scardellato, l’assessore allo Sport Enrico Patres, il presidente della Pallamano Oderzo Pierluigi Balzano assieme al consigliere federale della FIGH Marcello Visconti e del vice-segretario generale della FIGH, Daniele Sonego.

La formula della Final 8 prevede venerdì le gare dei quarti di finale ad eliminazione diretta. Non potrà difendere il titolo la pugliese Conversano, vincitrice delle ultime quattro edizioni, quest’anno non si è iscritta all’A1. Riflettori puntati soprattutto sulla padrona di casa Mechanic System Oderzo che si è rinforzata con l’ala/terzino serbo Ema Bezanovic con la quale cercherà di contrastare il rinforzo arrivato in casa Salerno, la 27enne croata Ana Rajic. Da non dimenticare però quello che finora hanno fatto vedere sul campo le ragazze del Brixen guidate da Giada Babbo che da poco hanno perso la vetta della classifica. Spettacolo assicurato anche dalle altre partecipanti dalle quali ci si aspetta l’outsider di turno, magari tra le venete della Venplast Dossobuono, le lombarde della Leonessa Brescia e del Leno, e le emiliane rappresentate da Casalgrande Padana e Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara.

Quarti di Finale

venerdì 1 febbraio

[A] h 14:00 | Venplast Dossobuono – Leonessa Brescia

[C] h 16:00 | Jomi Salerno – Casalgrande Padana

[B] h 18:00 | Mechanic System Oderzo – Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara

[D] h 20:00 | Brixen Sudtirol – Leno

Semifinali

sabato 2 febbraio

h 17:00 | Semifinale D – A

h 19:00 | Semifinale C – B

Final Day

domenica 3 febbraio

h 15:00 | Finale 3°/4°

h 17:15 | Finale 1°/2°