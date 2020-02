Rugby Villorba presenta la nuova divisa ufficiale: «Pronta per le nuove gare»

Fermo il campionato, il Villorba Rugby maschile capo classifica ha fatto visita al neo sponsor Omar per la presentazione della nuova maglia con cui la squadra, dopo la sosta per la Nazionale di domenica 8, scenderà in campo nel match clou contro il Bologna.

Nello stabilimento di Spresiano dell'azienda (produttrice di oltre 2000 impianti per lo smaltimento dei rifiuti in tutto il mondo) per la foto di rito da sinistra il vicepresidente del Villorba Rugby Cendron, uno dei due titolari Luca Biscaro i giocatori Ceccato, Vettori, il capitano Scalco, Marchesin, Michele Biscaro accanto all'allenatore Luca Bot. Fatto rilevante sulla nuova divisa dei “ricci” gialloblu figura (è la prima volta nella storia delle società sportive villorbesi) lo stemma della Città di Villorba.