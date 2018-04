Opening day in casa River Stones

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E' finalmente arrivato il tanto sospirato inizio di campionato. Nella Family dei River non se ne poteva più dell'angusto spazio delle palestre (sia ben inteso che servono nel periodo invernale …. eccome se servono!). Ma volete mettere la sensazione di respirare l'odore dell'erba, il profumo del guantone, la pallina stessa che sembra diversa ? …. tutto questo è imparagonabile per un giocatore di baseball. Purtroppo il maltempo ha un po' condizionato le uscite ma l'idea di cominciare l'attività agonistica open con ben tre campionati …. non ha paragoni! EBBENE SÌ! I River quest'anno, grazie alle collaborazioni con Thunders/Dragons e Treviso Baseball Brothers, porteranno sui diamanti del Veneto tre formazioni: una U12, con il nome River Stones, una U14, con il nome Dragons/Thunders e River Stones, e la squadra amatori del Treviso Baseball Brothers. La Società in questo momento può vantare più di 40 giocatori tesserati e già questo la dice lunga sull'ottimo lavoro di propaganda svolto sul territorio di Breda, tenendo conto anche dell'entrata nella Grande Family degli amatori senior. Venerdì 6 aprile alle ore 20,30 esordirà a Conegliano nel Campionato LAB la formazione dei Brothers opposti ai padroni di casa degli Sharks. Sabato 7 aprile sarà la volta dell'U12 che farà il suo debutto sul diamante di Castelfranco Veneto alle 16,30 contro il Ponte Baseball. Domenica 8 aprile doveva iniziare anche l'U14 ma la partita è stata spostata, al momento, a data da destinarsi. Viene tutto rimandato a domenica 15 aprile quando la squadra Dragons/Thunders/River Stones affronterà il Ponte Baseball in casa sua alle ore 11,00. Noi seguiremo l'avventura delle tre formazioni con gli articoli settimanali che potrete leggere sui siti web e su Facebook dei River Stones, del Treviso Baseball Brothers e dei Thunders/Dragons. FORZA RAGAZZI …... SI COMINCIA …... IN BOCCA AL LUPO !!! A.S.D. RIVER STONES BASEBALL & SOFTBALL TEAM L'Addetto Stampa Paolo Basso