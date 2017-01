Orienteering - E' partito il tour trevigiano 2017 con la gara di Tarzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con la gara di Tarzo del 29 gennaio è partita ufficialmente l'edizione 2017 del Tour Trevigiano di Orienteering, giunto ormai alla decima edizione. I tracciati di gara prevedevano una prima parte nel bosco di Colmaggiore per poi scendere più in basso in una zona di campagna attorno ai laghi di Lago e di Santa Maria, in un rapido susseguirsi di cambi di direzione, reso ancora più suggestivo dal paesaggio invernale dell'acqua dei laghi completamente ghiacciata. La gara, ben organizzata dall'esperto team dell'Orienteering Tarzo, ha visto al via 190 atleti, con la presenza, oltre agli ormai consueti atleti trentini e friulani, anche di una nutrita selezione di atleti lombardi, giunti nella Marca Trevigiana per un camp di allenamento nel week-end. Proprio gli atleti lombardi hanno dominato il percorso Nero maschile con la vittoria del cuneese atleta della nazionale Michele Caraglio, in forza alla società bergamasca Agorosso, che ha inflitto due minuti di distacco al brianzolo Luigi Giuliani e 4 al compagno di squadra Lorenzo Pinna. Tra le donne affermazione invece per la bellunese, nonché atleta della nazionale Junior, Anna Giovanelli, con un netto vantaggio su Benedetta Vanzella del Tarzo e su Francesca Uliana del Vittorient. Vittoria per il team di casa nel Rosso maschile con il giovane Matteo Bernardi a precedere Luca Stringher del Mareno Orienteering e il trentino Andrea Petraroli (Pinè). Nel settore femminile vincitrice la trentina Helga Bertoldi (Mezzocorona) di poco davanti alla giovane Laura Giovanelli (Or. Dolomiti) e a Chiara Corridori (Or. Pergine). Lo Swallows di Noale ottiene la vittoria nel percorso Giallo maschile con Pietro Mogno, impostosi sul trentino Mauro Fontanari e sulla promessa del Tarzo, Lorenzo De Biasi. Al femminile invece vittoria lombarda con Barbara Giuganino (Besanese), davanti a Lisa Galvan del Mareno Orienteering e a Stefania Sartor dell'Orienteering Treviso. Infine nel Bianco podio conquistato nel settore maschile da due giovani atleti altoatesini dell'Haunold di San Candido, con Michael Wild primo e Niklas Weitlaner terzo, separati sul podio dall'altrettanto giovane atleta di casa Matteo di Noni, ottimo secondo. Tra le ragazze si è imposta Elisa D'Alessio, con Anna Carlet del Vittorient seconda e Arianna Floridia (Or. Dolomiti) terza. Ora l'appuntamento per tutti è alla seconda prova del Tour 2017 che si svolgerà sul Montello a Caonada di Montebelluna il 5 marzo prossimo (organizzazione a cura dell'OK Montello), che tra l'altro sarà un utile test per gli atleti in vista del più importante appuntamento successivo del Campionato Veneto e Trentino Middle che il Mareno Orienteering organizzerà a Giavera del Montello domenica 19 marzo 2017. CLASSIFICHE: Categoria: Bianco M (Lunghezza 2260 m - Dislivello 40 m - Kmsf 2,66) 1 Wild Michael HAUNOLD ORIENTEERING T… 00.20.47 2 De Noni Matteo Senza Società 00.24.25 3 Weitlaner Niklas HAUNOLD ORIENTEERING T… 00.26.04 Categoria: Giallo M (Lunghezza 3060 m - Dislivello 60 m - Kmsf 3,66) 1 Mogno Pietro ORIENTEERING SWALLOWS… 00.25.25 2 Fontanari Mauro A.S.D. ORIENTEERING PERG… 00.27.48 3 De Biasi Lorenzo ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00.28.37 Categoria: Rosso M (Lunghezza 4120 m - Dislivello 110 m - Kmsf 5,22) 1 Bernardi Matteo ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00.31.08 2 Stringher Luca A.S.D. MARENO ORIENTEER… 00.31.42 3 Petraroli Andrea ORIENTEERING PINÈ A.S.D. 00.32.33 Categoria: Nero M (Lunghezza 5290 m - Dislivello 130 m - Kmsf 6,59) 1 Caraglio Michele ASD AGOROSSO 00.29.21 2 Giuliani Luigi A.S.D. POLISPORTIVA BESA… 00.31.38 3 Pinna Lorenzo ASD AGOROSSO 00.33.26 Categoria: Bianco W (Lunghezza 2260 m - Dislivello 40 m - Kmsf 2,66) 1 D'alessio Elisa Senza Società 00.28.22 2 Carlet Anna VITTORIENT 00.34.47 3 Floridia Arianna ORIENTEERING DOLOMITI 00.40.15 Categoria: Giallo W (Lunghezza 3060 m - Dislivello 60 m - Kmsf 3,66) 1 Giuganino Barbara A.S.D. POLISPORTIVA BESA… 00.28.40 2 Galvan Lisa A.S.D. MARENO ORIENTEER… 00.31.24 3 Sartor Stefania ORIENTEERING TREVISO A.… 00.33.09 Categoria: Rosso W (Lunghezza 4120 m - Dislivello 110 m - Kmsf 5,22) 1 Bertoldi Helga ORIENTEERING MEZZOCOR… 00.34.57 2 Giovanelli Laura ORIENTEERING DOLOMITI 00.35.43 3 Corridori Chiara A.S.D. ORIENTEERING PERG… 00.36.37 Categoria: Nero W (Lunghezza 5290 m - Dislivello 130 m - Kmsf 6,59) 1 Giovanelli Anna ORIENTEERING DOLOMITI 00.37.30 2 Vanzella Benedetta ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00.48.00 3 Uliana Francesca VITTORIENT 00.50.19

Gallery