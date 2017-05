A Ormelle, nel Campionato Veneto, successo per Filippo Zana della Contri Autozai

ORMELLE Un successo di pubblico e uno spettacolo di ordine d'arrivo e di gara. Il terzo campionato veneto organizzato dal Borgo Molino Rinascita Ormelle va in archivio con soddisfazione. Un eccelso vincitore, Filippo Zana, della Contri Autozai, diretto avversario di Fabio Mazzucco, secondo sul traguardo di Roncadelle di Omelle. Un podio di tutto rispetto e la consapevolezza di aver fatto tutto nel migliore dei modi.



"Con la Rinascita Ormelle Borgo Molino, società storica, è tutto una garanzia. Sia organizzativa che di team - commenta il presidente del comitato veneto Fci Igino Michieletto - Un campionato veneto allestito alla perfezione e nel quale abbiamo potuto far sfoggio delle nuove maglio del Comitato Veneto". La prova regionale su strada era stata organizzata dall'Ormelle anche nel 1989 con la vittoria poi di Davide Rebellin e nel 2014 con il trionfo di Affini. "Ci è mancata la maglia rossa ma ha vinto il più forte. Onore al merito a Zana e anche al nostro Fabio Mazzucco e a tutta la squadra che lo ha supportato. E' stato il protagonista della gara, ha fatto uscire la fuga e ha ottenuto uno strepitoso secondo posto - chiosa Pietro Nardin presidente del Borgo Molino Rinascita Ormelle - Un plauso anche a tutti i miei collaboratori per l'ottima riuscita di questa prova su strada. Un grande gruppo affiatato che è anche una grande famiglia".



Intanto il vice campione veneto su strada Fabio Mazzucco vestirà nuovamente azzurra con la nazionale al Giro di Svizzera junior da giovedì prossimo a domenica. Buon piazzamento sempre domenica scorsa a Forlì per Matteo Zandomeneghi, mentre il team si dividerà tra l'internazionale di Solighetto e una gara nell'Emilia Romagna. Bene anche la domenica degli allievi con ottimi piazzamenti mentre, domenica prossima gli allievi di Toffoli correranno a Miane nel trevigiano.