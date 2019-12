Dagli allenamenti nella Marca all'oro agli Europei di nuoto: applausi per la Panziera

Due ori, un argento, due record italiani e due primati personali nelle semifinali e finali della terza giornata dei 20esimi Campionati Europei di nuoto in svolgimento, fino a domenica 8 dicembre, al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Scozia). Il medagliere dell'Italnuoto sale a quota undici (4-2-5) e quello storico a 199 (65-64-70), e tra questi risultati c'è anche un preziosissimo oro dalla Marca trevigiana.

Via i fantasmi, via la paura, infatti, Margherita Panziera ha riscattato l'opaca finale dei 100 dorso e si è andata a prendere il primo titolo in vasca corta della sua carriera nella distanza doppiadei 200 dorso. Limato il suo primato italiano (2'01''56 a Riccione nel 2018) per la tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, allenata da Gianluca Belfiore, campionessa europea in lunga, che tocca ai 100 in 59"55 e fa sua una gara condotta sempre in testa, davanti all'ucraina Daryna Zevina, seconda in 2'02"25, e all'olandese Kira Touissant, campionessa dei 100 dorso, terza in 2'03"04. Un bel riscatto per la 24enne di Montebelluna, da anni a Roma: "Sono contenta per la prima volta in vasca corta e per il record italiano - spiega Panziera, bronzo due anni fa in Danimarca e quarta a Gwangju (Corea del Sud) dove partiva col miglior tempo stagionale in lunga - Sono in un buon momento, purtroppo ho avuto dei problemi di salute quest'estate. Non era una questione di testa e questo mi dà fiducia per il lavoro futuro".