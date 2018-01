"Our Le Mans": ecco l'atteso docufilm della scuderia Cetilar Villorba Corse

VILLORBA E' ormai in distribuzione via web da lunedì 18 dicembre 'Our Le Mans' (La nostra Le Mans), il docufilm che racconta l'esordio del team Cetilar Villorba Corse alla 24 Ore di Le Mans 2017. Diretto da Nico Fulciniti di JOBDV/Studio, il film è visibile collegandosi alla pagina www.cetilarvillorbacorse.com/film all'interno del portale ufficiale del team tutto italiano diretto da Raimondo Amadio che con la Dallara P217 condotta da Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi si è classificato nono assoluto e settimo di classe LMP2. Totalmente incentrata sul racconto/resoconto di questo straordinario debutto nella leggendaria ed estenuante gara automobilistica francese, la pellicola è il sequel del precedente “Road to Le Mans”, presentato nell'aprile scorso e che raccontava l'evoluzione del progetto Cetilar Villorba Corse dalla nascita fino alla conferma della prima partecipazione avvenuta nel segno del motto distintivo “Italian Spirit of Le Mans” nel giugno scorso.

Il docufilm porta così gli spettatori direttamente in prima fila alla 24 Ore di Le Mans, è distribuito in lingua italiana e con sottotitoli in inglese e ha coinvolto anche Nicola Villani, telecronista della 24 Ore di Le Mans per Eurosport Italia. Oltre che sul sito ufficiale del team, la distribuzione è poi completata sui maggiori canali social (Youtube, Vimeo e Facebook). La diffusione avviene in forma del tutto gratuita ed è disponibile anche il download.