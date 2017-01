A Padova il trevigiano Jacopo Zanatta si laurea Campione Veneto di Eptathlon

POVEGLIANO Il trevigiano Jacopo Zanatta (Silca Ultralite) è il nuovo campione veneto di eptathlon indoor. Ha vinto il titolo stasera, a Padova, arrivando alle spalle del lombardo Luca Dell’Acqua (Atletica Fanfulla Lodigiana). I due atleti sono finiti separati di appena di 18 lunghezze: Dell’Acqua ha realizzato 5.151 punti, superando il rivale grazie ad una migliore prestazione nei 1000 metri finali. Per Zanatta un risultato comunque ottimo: 5.133 punti, ampio primato personale, così come per Dall’Acqua. Interamente targato Silca Ultralite il podio veneto assoluto: alle spalle di Zanatta, che ha anche vinto il titolo promesse, si sono infatti classificati i compagni di squadra Matteo Miani (4.870 punti) e Diego Lassini (4.726 punti). Riccardo Miglietta (Atl. Vicentina) ha vinto il titolo veneto juniores (4.544 punti). Nel pentathlon allievi, oro regionale per Francesco Ruzza (Biotekna Marcon), che ha preceduto di poco (3.254 punti contro 3.229) Michele Bertoldo (Atl. Vicentina). Mentre tra le allieve il titolo è andato a Beatrice Casarotti (Fondazione Bentegodi) con 3.086 punti, seconda nella gara vinta dalla toscana Carlotta De Marco (Centro Atl. Piombino) con 3.125 punti.

Nelle gare della manifestazione “open” il pomeriggio è iniziato con la bella volata di Linda Olivieri (Atl. Monza) e Letizia Tiso (S.A.F. Atletica Piemonte) nei 400: la junior lombarda chiude in 56”38, l’allieva piemontese ferma il cronometro a 56”46. Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) domina i 1500 in 4’36”18. Chiara Ferdani (Atl. Spezia Duferco) è seconda in 4’39”11. Ma gli applausi più forti vanno alle allieve Sophia Favalli ed Elisa Ducoli, bresciane della Free-Zone, scese rispettivamente a 4’40”11 e 4’40”12. Giovani in evidenza anche nei 60 ostacoli, con lo junior Mattia Montini (Atl. Lecco-Colombo Costruz.) che vola in 8”09, e nel triplo, dove Fabio Cammattari (Atl. Biotekna Marcon) atterra a 15.00 nel triplo vinto da Dominiq Rovetta Gasigwa (Brixia Atletica 2014) con 15.37. Sempre nel triplo, eccellente 12.34 dell’allieva Camilla Vigato (G.A. Coin 1949).

RISULTATI UOMINI . Eptathlon: 1. Luca Dell’Acqua (Atl. Fanfulla Lodigiana) 5.151 punti, 2. Jacopo Zanatta (Silca Ultralite) 5.133, 4. Matteo Miani (Silca Ultralite) 4.870, 6. Diego Lassini (Silca Ultralite) 4.726. Eptathlon juniores: 1. Lorenzo Gentili (Centro Atl. Piombino) 4.937, 3. Riccardo Miglietta (Atl. Vicentina) 4.544, 5. Amar Kasibovic (Atl. Vicentina) 4.418, 11. Luca Cocco (Atl. Vicentina) 4.038. 400: 1. Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia) 49”63. 1500: 1. Mattia Stival (Atl. Mogliano) 3’59”41. 60 hs: 1. Andrea Berto (Trevisatletica) 8”59. Triplo: 1. Dominiq Rovetta Gasigwa (Brixia Atletica 2014) 15.37, 2. Fabio Camattari (Atl. Biotekna Marcon) 15.00, 3. Andrea D’Amore (Atl. Virtus Castenedolo) 14.73. JUNIORES . 60 hs: 1. Mattia Montini (Atl. Lecco-Colombo Costruz.) 8”09. ALLIEVI . 60 hs: 1. Giacomo Zampese (Atl. Nevi) 9”09. Pentathlon: 1. Francesco Ruzza (Biotekna Marcon) 3.254, 2. Michele Bertoldo (Atl. Vicentina) 3.229, 5. Lorenzo Candiotto (Gs Fiamme Oro) 3.097.