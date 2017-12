Nasce "Palla a due", il nuovo blog-magazine dedicato al basket veneto

TREVISO E' con enorme piacere che annunciamo la messa on line di «Palla a due» (www.palladue.it) il blog magazine dedicato al mondo della pallacanestro veneta. E' il regalo di Natale del Comitato regionale per dare ulteriore risalto e importanza al nostro movimento. Un progetto fortemente voluto dal presidente, Roberto Nardi, e che verrà sostenuto dall'Ufficio stampa regionale.

Palladue sarà un portale dove sarà possibile trovare notizie, curiosità e approfondimenti su tutto quello che riguarda il mondo cestistico della nostra regione, nato grazie alla disponibilità del Comitato regionale di Fip Veneto, intenzionato a dare maggiore visibilità al movimento. Palla a due sarà infatti offrirà uno spazio dedicato al basket giocato, dai campionati senior a quelli giovanili, ma anche ad approfondimenti tecnici del CNA e del CIA, del settore Minibasket e del 3x3, disciplina che ricordiamo sarà protagonista alle prossime Olimpiadi.

Ma non solo: ci sarà uno spazio dedicato alle società, dove sarà possibile trovare le informazioni più generiche (sede e dirigenti), ma anche vari approfondimenti. Palla a due vuole infatti diventare un luogo di incontro per tutti gli appassionati della nostra pallacanestro regionale. Siamo alla fase di startup e presto coinvolgeremo le società per rendere questo blog magazine ancora più ricco di approfondimenti e spazi dedicati alle gare.